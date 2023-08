Hace 11 años, el campeón mundial Álvaro Martín vivió un día horrible en Barcelona. El extremeño había sido ya sexto en 10.000 marcha en el Mundial juvenil de Lille’11 y llegó a la Ciudad Condal como candidato a las medallas en 2012 en un Mundial Junior que encumbró a la gallega Ana Peleteiro con su oro en triple.

Su madre y su hermana (Macarena ambas) comparten la pasión por la marcha, una disciplina que el campeón mundial empezó a practicar de rebote tras una lesión que lo lastró para el fondo, en las que destacaba. La familia entera se desplazó desde Llerena para asistir a la prueba. Sin embargo, para Álvaro Martín no estaba siendo fácil.

Un problema en el isquio y la responsabilidad de sentir una presión que él mismo se autoimpuso estuvieron a punto de impedirle tomar la salida. Ahí jugó un papel clave Chuso García Bragado, quien ayudó a convencerle de que estaba bien y podría lograr un gran resultado si confiaba en sí mismo.

Dicho y hecho. En un mar de dudas, el extremeño se calzó las zapatillas y el 13 de julio de 2012 estaba en el Lluís Companys dispuesto a pelear por un sueño de toda su familia, de su Llerena natal, de Extremadura y del atletismo español. Al final, Martín acabó quinto en los 10.000 metros marcha con marca personal (40:35.52) con el colombiano Arévalo oro, el ruso Ivanov plata y el chino Su, bronce.

Primero en Madrid a las órdenes de José Antonio Quintana y después en Murcia con José Antonio Carrillo, el mejor atleta extremeño de la historia ha ido ganando confianza hasta convertirse en un doble campeón europeo y oro mundial que a la media hora de ganar ayer ya estaba pensando en repetir el jueves en los 35 kilómetros.

Graduado en Ciencias Políticas y a dos asignaturas de terminar Derecho (en septiembre si todo va bien), Álvaro Martín es uno de los portavoces del colectivo de marchadores que claman contra la cacicada del COI, que ha declarado la guerra a la marcha en connivencia de una World Athletics cada vez más politizada con el ‘lord’ británico Sebastian Coe al frente.

¿Que la marcha no es universal? Pues ayer estaban representados los cuatro continentes entre los nueve primeros y, si no hubiesen fallado los asiáticos, habrían estado los cinco. “Quiero reivindicar no solo mi nombre, porque al final esto es algo del equipo. Raúl Chapado (presidente de la RFEA) me ha felicitado. Podremos tener nuestras diferencias pero en competición es donde tenemos que estar”, afirmó tras lograr su primera medalla en un Mundial. Y además de oro.