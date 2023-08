Laia Codina (Campllong, Girona, 2000) vive el presente y se refugia en él para alejarse de todo lo ajeno al balón. Siempre atiende a la prensa con una sonrisa y se interesa por la persona que hay detrás de la grabadora o la cámara, a pesar de que sabe que le puede caer alguna pregunta incómoda. Responde con transparencia y sin evasivas, como a ella, estudiante de periodismo, le gustaría que le contestasen.

Ahora se encuentra en un gran momento personal, después de haberse erigido como central titular de la selección. La central catalana atiende a SPORT en Sídney horas antes de disputar, si así lo decide el técnico, su primera final en la élite.

¿Cómo se duerme estos días siendo finalista del Mundial?

Feliz. Porque al final llevamos mucho tiempo aquí y que todo esto tenga su recompensa lo hace más emocionante. ¡Es muy fuerte, estamos en la final de un Mundial!

¿Estás nerviosa ya? ¿O te lo guardas para el día de partido?

Si sigue el mismo curso que en cuartos o semifinales, me llegan los nervios la noche antes o el mismo día, que es cuando el cuerpo se activa de verdad. De momento estoy tranquila y disfrutando.

Si te dicen hace unos meses que estarías aquí, siendo titular, ¿te lo creerías?

Mi primer objetivo era estar en la lista definitiva de veintitrés jugadoras. Imagínate lo que supone para mí haber jugado los tres últimos partidos, en fases de eliminatoria, como titular. Ni de coña me lo hubiese imaginado. Pero tengo que pensar en lo que está pasando en cada momento. Entonces no me tocaba ser titular, aceptaba mi rol. Ahora sí. Lo acepto también y doy lo mejor de mí.

¿Y que el equipo llegaría hasta aquí?

Lo dije desde el principio: este equipo no se ponía techo. Sabíamos que el listón estaba en octavos y teníamos muy en mente que podíamos llegar a la final.

¿Cómo preparas tú una final?

Intento no cambiar la rutina de lo que ya llevo haciendo, porque lo que funciona, funciona. Me gusta mirar lo que hacen las rivales. Pero me centro sobre todo en mí, en lo que he hecho bien y mal en los partidos anteriores.

Estuviste en la semifinal entre Australia e Inglaterra. ¿Qué viste?

Que Inglaterra fue clara ganadora. Es una selección que ya conocemos, no es una sorpresa. Era una de las favoritas para llegar a la final.

¿Qué grado de importancia tiene el factor mental a la hora de afrontar una final?

Muchísima. No sé si es por mi posición o por qué, pero creo que el grado de concentración que se necesita en un partido de tanto nivel es altísimo y eso requiere que mentalmente estés bien, fresca, concentrada. Estamos preparadas, tenemos jugadoras que han jugado finales en este equipo y nos transmiten esa experiencia.

¿Qué os dicen?

Nada en especial, lo estamos tratando con mucha normalidad. Al final no deja de ser un partido de, mínimo, noventa minutos, que es lo que hemos hecho toda la vida.

Ha sido un año duro para ti, has recibido muchas críticas por tu decisión de ir con la selección. ¿Cómo lo has hecho para seguir adelante?

Aislándome. Un poco de todo. Entiendo y respeto las opiniones de la gente, pero mi trabajo es jugar al fútbol y hacerlo lo mejor posible y eso es lo que he intentado.

¿Crees que mucha gente ha hablado sin saber?

Bueno, cada uno tiene su opinión y sus fuentes. Nosotras tenemos claro que estamos aquí para ganar un Mundial y estamos a punto de jugar la final.

Si ganáis, ¿sientes que puede ser una oportunidad para que se escuche más a las jugadoras?

Creo que ya se está viendo un cambio. Está aquí el presidente, nos dan todas las facilidades. No creo que dependa de si ganamos, es un proceso. Pero sí que si ganamos puede ser un golpe sobre la mesa, aunque más a nivel de fútbol femenino y repercusión.

Como estudiante de periodismo, ¿qué te parece que haya tanta prensa aquí?

Es espectacular, lo comentábamos el otro día con Jenni Hermoso, que flipó en la rueda de prensa previa a la semifinal. Estamos muy agradecidas porque es lo que llevamos años pidiendo. Ahora toca seguir así, todos juntos de la mano, para que el fútbol femenino siga creciendo.

Once jugadoras del Barça en la final. ¿Qué te dice esto?

Que se están haciendo las cosas muy bien, que lo que se consigue en el club tanto en España, con la Liga, la Supercopa, la Copa, como en Europa no es casualidad. Estas jugadoras también están teniendo mucho peso en sus selecciones y es un orgullo que esto pase.

El Mundial es un gran escaparate. A ti te ha subido el caché y un gran equipo como el Arsenal te pretende. ¿Tienes algo decidido?

No quiero parecer pesada, pero creo que todo lo que sea pensar en un futuro será cometer un error. El factor mental es muy importante, como decíamos, y ahora mismo solo pienso en la final del Mundial.