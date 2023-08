Kiko Martínez, uno de los mejores boxeadores de la historia de España y el único, junto a Javi Castillejo, que ha conseguido proclamarse campeón del mundo en dos pesos diferentes, ha decidido retirarse de los cuadriláteros a nivel profesional. El púgil ilicitano, a sus 37 años, anunciaba su decisión en sus redes sociales diciendo que “llegó el momento”.

“La Sensación” pone de esta forma punto y final a una brillante y prolífica carrera, en la que ha sido varias veces campeón del Mundo y de Europa de los pesos supergallo y pluma. Pero sobre todo, ha sido un ejemplo de deportividad, tanto en las victorias, que han sido la mayoría, como en las dolorosas derrotas, algunas de ellas de formas injusta y de forma arbitraria.

Después de perder Kiko Martínez su combate por título mundial en marzo de 2022, en una pelea antideportiva y con la complicidad de los árbitros frente al inglés Josh Warrington, Kiko Martínez intentó, en contra de la mayoría de los consejos, continuar su carrera y volver a recuperar el centro mundial.

Lo buscó por el camino largo y en octubre se proclamó campeón de Europa del peso pluma después de vencer la británico Jordán Guill.

Sin embargo, en abril de 2023, en la preeliminar para intentar luchar por el Mundial, cayó en Tokio, ante el el japónes Reiya Abe. Esa fue su última pelea.

Después de un tiempo de reflexión, ahora ha decidido colgar los guantes, aunque que ha asegurado que seguirá vinculado al mundo del boxeo para ayudar a los jóvenes.

"Quiero anunciar que es el momento de decirle adiós al boxeo e irme sano de este hermoso deporte que tanto amo", anunció “La Sensación” a través de sus redes sociales.

"Hace 24 años le pedí a mis padres que me apuntaran a boxear y hasta el día de hoy no he parado ni un solo día con el objetivo de ser campeón del Mundo y de comprarme mi casa", explicó el boxeador el iliictano.

"Es increíble lo que he vivido en el deporte del boxeo y todas las aventuras que me ha dado", aseguró el campeón de Torrellano, quien tuvo palabras de agradecimiento para su familia, amigos y esposa, así como a todos los patrocinadores y marcas que estuvieron a su lado "en las victorias y en las derrotas".

Kiko Martínez nació en la localidad granadina de Caniles en 1986, pero muy pronto se trasladó a tierras ilicitanas, afincándose en la pedanía de Torrellano, donde en su campo, rodeado de sus animales y su gimnasio ha llevado “una vida de monje” sin apenas descanso, entrenando para cumplir su sueño de ser campeón del mundo.

En Elche y en el boxeo español ha sido una auténtico ídolo. Los aficionados ha vibrado con sus victorias y ha sufrido con sus derrotas. Nunca ha tenido un mal gesto, la amabilidad y el cariño hacia cualquier persona que estuviera al lado de él ha sido una de sus principales cualidades personales, al margen de sus éxitos deportivos. Ahora, a sus 37, se retira con un extenso palmarés y con hazañas, casi irrepetibles, que le han convertido en uno de los mejores boxeadores españoles de todos los tiempos.