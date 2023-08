Queda poco... o casi nada. Después del salto de Toni Gallego de la presidencia del club a la concejalía de Deportes, y de la espantada en la dirección deportiva del elegido para consolidar el proyecto, Luis Arbalejo, que cambió Alicante por València de un día para otro en plena canícula, el Lucentum pierde ahora a uno de sus referentes identitarios, a su último capitán, Guillem Arcos. El canterano abandona el equipo de su ciudad para buscar acomodo en otro entorno que él considere más favorable para sus intereses.

Las negociaciones abiertas con el base lucentino no han prosperado. Al jugador no le ha convencido ni la oferta garantista de renovación de contrato ni la posibilidad de salir cedido una temporada con la seguridad de poder regresar a final de curso fuera como fuera la campaña para el exterior alicantino.

No hubo entendimiento y finalmente, el jugador se despidió del equipo, y de su afición, a través de una nota personal publicada en su perfil de Instagram: «Ha llegado el momento de decir adiós», relataba el ex director de juego lucentino en su post. Arcos tilda de «inmenso honor» su etapa en el equipo de su ciudad y destaca que en el Lucentum no solo aprendió a jugar al baloncesto, «sino también a crecer como persona».

El último valor con sello lucentino, cuyo debut con la primera plantilla se produjo hace siete años, asegura que fue un «privilegio» ser capitán del que «siempre será mi club» y añade que se marcha con la «tranquilidad» de haber dado lo máximo por la ciudad.

El joven base, que hoy ha cumplido 23 años, ha disputado 97 partidos en LEB Oro, por eso se despide agradeciendo a los aficionados su apoyo confiando en que este «no sea un adiós definitivo, sino un hasta luego».

«Esto es deporte profesional y así lo acepto, siempre con la cabeza bien alta», aduce el jugador alicantino, sobre el siempre se han posado altas expectativas aunque, de momento, no ha terminado de explotar en lo estadístico a pesar del enorme calado emocional que siempre ha logrado entre los aficionados su presencia en el equipo y su forma trepidante de vivir los triunfos, muy contagiosa. El jugador, parte activa de los éxitos recientes de la refundada entidad lucentina.

«Las circunstancias me llevan a emprender nuevos retos», expone Arcos, que en su escrito de agradecimiento no menciona ni a técnicos ni a directivos, únicamente la peña Kali Nord recibe un guiño expreso del ya ex base del HLA, que no estará con el resto de compañeros el 1 de septiembre, fecha fijada por Antonio Pérez Caínzos, nuevo entrenador del equipo, para comenzar la pretemporada, en la que solo habrá un superviviente de la efímera etapa Arbalejo-Monclova: Edu Gatell.