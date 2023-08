El presidente de la Real Federación Española de Futbol, Luis Rubiales, no solo no ha dimitido de su cargo tras su inaceptable beso a Jenni Hermoso, sino que ha restado importancia a lo que ha dicho que fue un "pico consentido", poniendo gran parte de la responsabilidad en la futbolista. Además, se ha mostrado como una víctima del "falso feminismo" y ha señalado a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, a la ministra de Iguadad, Irene Montero, a la responsable de Derechos Sociales, Ione Belarra, y al exportavoz morado, Pablo Echenique, como responsables de esos ataques. "Voy a ejercer acciones contra estas personas", ha aseverado. La respuesta de la líder de Sumar no ha tardado en llegar: "Es inaceptable. El Gobierno debe actuar y tomar medidas urgentes".

"La señora Yolanda Díaz, la señora Montero, la señora Belarra, el señor Echenique se han referido a esta acción con la palabra 'vejar', 'violencia sexual', 'sin consentimiento', 'agredir'... Por dios, que pensarán las mujeres que de verdad han sido agredidas sexualmente. A estas personas, que han dico esto de mí, que me han acusado, que están tratando de asesinarme públicamente, me voy a defender como cualquier español, donde se tiene que defender, en los juzgados. Voy a ejercer acciones contra estas personas", ha sentenciado Rubiales. En un primer mensaje, Díaz ha señalado que el aún presidente de la RFEF "sigue sin saber dónde está ni lo que ha hecho". "No está a la altura. Debe dimitir ya y ahorrarnos el bochorno", ha continuado. Sin embargo, el mensaje de la vicepresidenta segunda, publicado en X (el antiguo Twitter) se ha producido antes de que Rubiales reiterara, a voz en grito, que no pensaba dimitir. Lo que hemos visto hoy en la Asamblea de la Federación es inaceptable. El Gobierno debe actuar y tomar medidas urgentes: se acabó la impunidad para las acciones machistas. Rubiales no puede seguir en el cargo. — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) 25 de agosto de 2023 Después, la líder de Sumar ha sido más contundente: "Lo que hemos visto hoy en la Asamblea de la Federación es inaceptable. El Gobierno debe actuar y tomar medidas urgentes: se acabó la impunidad para las acciones machistas. Rubiales no puede seguir en el cargo". También se han pronunciado el resto de señalados por Rubiales. "El silencio no ha funcionado y tampoco funcionará desacreditar a la víctima, a sus redes de apoyo y a la demanda social feminista por la garantía del derecho a la libertad sexual", ha publicado la ministra de Igualdad en funciones, una de las primeras en denunciar la actitud inapropiada de Rubiales durante la celebración del Mundial de Fútbol. Además, ha señalado que actuará la Fiscalía y el Consejo Superior de Deportes para "proteger a la jugadora, para decir no al machismo y para garantizar el derecho a la libertad sexual". "Ahora más que nunca, Jenni Hermoso, no estás sola", concluye. Rubiales busca su impunidad. Frente a ello, actúa Fiscalía y actúa el CSD para proteger a la jugadora, para decir no al machismo y para garantizar el derecho a la libertad sexual. Ahora más que nunca, Jenni Hermoso, no estás sola. — Irene Montero (@IreneMontero) 25 de agosto de 2023 Belarra, ministra de Derechos Sociales, ha señalado que "el consentimiento no lo decide el agresor, lo decide la mujer", en relación a las palabras de Rubiales. Además, la actual secretaria general de Podemos considera que "el discurso violento, mafioso del señor Rubiales no funcionará contra un país que ya ha cambiado. Todo el mundo sabe ya la clase de hombre que es".