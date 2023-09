Un grupo de feministas ha vuelto a congregarse en la tarde de este viernes en Madrid para mostrar, al grito de "sin heridita también es agresión", su apoyo a las jugadoras de la selección femenina de fútbol y pedir la dimisión de Luis Rubiales, tras el beso a Jenni Hermoso en la final del Mundial. Además, han considerado "una vergüenza" la decisión del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD).

La concentración, que ha sido convocada por 'Libres y Combativas', la plataforma feminista impulsada por el Sindicato de Estudiantes e Izquierda Revolucionaria, que ha convocado este mismo 1 de septiembre manifestaciones por toda España, ha sido menos multitudinaria que la que se llevó a cabo el pasado lunes en la capital, convocada por la Comisión 8M, a la que acudieron 800 personas, según los datos de la Delegación del Gobierno de Madrid.

"Fuera Rubiales y la mafia machista","basta" y "dimisión" son algunas de las palabras que han podido leerse en la Puerta del Sol en las pancartas de las manifestantes, que han cargado en el lugar "contra la cultura de la violación, los abusos y las agresiones, el machismo y el patriarcado". Además, el grupo de feministas ha coreado "vergüenza", "se acabó" y "aquí estamos las feministas".

Además, respecto a la decisión del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), que ha calificado como "grave" el gesto de Rubiales en la final del Mundial, la portavoz de las convocantes, Coral Latorre, ha señalado que están "hartas de lágrimas de cocodrilo" y de que "muchos se intenten lavar la cara".

"Cuando creíamos que no podíamos sentir más vergüenza, ha salido el TAD diciendo que no encuentra que haya sido abuso de poder por parte de Rubiales a Jenni Hermoso. Hemos salido a decir que estamos hartas, que se acabó, que es algo que no podemos soportar más", ha asegurado.