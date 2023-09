Intercity y Alcoyano disputan este domingo (21:30 horas, FEF TV) el único derbi alicantino que esta temporada se verá en Primera RFEF. El primero de los dos enfrenamientos tendrá lugar muy pronto (segunda jornada) en el Antonio Solana de Alicante, feudo de los «hombres de negro».

Ambos llegan a este derbi tras haber firmado el mismo resultado en sus respectivos debuts ligueros, aunque a la inversa: el Alcoyano derrotó al Atlético Sanluqueño por 3-1 y el Intercity cedió en su visita al Recreativo de Huelva por el mismo resultado.

El Alcoyano tiene la intención de conseguir su segunda victoria de la temporada y seguir en la «ola buena», según su técnico, Vicente Parras. Las buenas sensaciones que ofrecieron los de Parras en el ya mencionado estreno liguero hace que el Deportivo afronte con «buenas sensaciones» un partido del que no guarda precisamente buenos recuerdos, ya que en su última visita al Intercity recibió un abultado 4-1, en un partido donde se vieron desbordados por la efectividad de los alicantinos. A raíz de este resultado el técnico vivió su momento más delicado de su ya larga etapa en la entidad.

Parras recupera efectivos para afrontar este duelo, ya que podrá contar con el central Julen Monreal, ausente la semana pasada, que podría ser titular y jugar sus primeros minutos como blanquiazul. Puede que no sea la única novedad y haya algún cambio más en el once, si bien Parras no ha querido desvelar si habrá más movimientos en la alineación.

Sandroni quiere competir

Por su parte, Alejandro Sandroni, entrenador del Intercity, comentó en la previa que espera un partido «de mucha intensidad, concentración y de ganar duelos» para añadir que «si hacemos cien minutos al 200% y con cero excusas, competiremos bien».

El técnico argentino mostró «un respeto enorme» por un rival que «hace las cosas bien. Es un equipo hecho a imagen y semejanza su entrenador» y recordó que «este año cuentan con más medios y jugadores muy importantes». En este sentido, Sandroni reconoció que el Alcoyano «es un equipo peligroso, Me dicen que tal vez sea el peor rival, aunque creo que para nosotros es el mejor porque nos va a exigir y si queremos competir con ellos no podemos tener excusas».

Posible alineación del Intercity: Gaizka Campos; Guillem Jaime, Cámara, Rafa Gálvez, Cristo Romero, Ceberio, Undabarrena, Xemi Fernández, Soldevilla, Pol Roigé y Etxaniz.

Posible alineación del Alcoyano: Perales; Campabadal, Primi o Monreal, Álvaro Vega, Pablo Carbonell, Armental, Albisua, Juanan, Sergi García, Agüero y Pradera.