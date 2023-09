Montse Tomé, nueva seleccionadora nacional de fútbol femenino, ha pronunciado sus primeras palabras tras su nombramiento. Lo ha hecho desde Asturias, donde se encuentra descansando tras el Mundial ganado en Australia y la resaca generada por la polémica con José Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que se extralimitó en las celebraciones del Mundial con un polémico comportamiento que ha derivado en el cese de sus responsabilidades. "El mundial se ganó y hay que darle el reconocimiento que tiene. Desde que se consiguió, todo lo que ha pasado, los temas de actualidad, no han permitido dar realmente importancia al título. Pero a partir de hoy empezamos una nueva etapa. Tenemos ganas de empezar la Nations League y generar un equipo con todas las garantías para seguir ganando", afirmó desde Oviedo la asturiana.

La que fuera hasta ahora mano derecha de Jorge Vilda en el banquillo de la selección, ha vivido con su nombramiento una jornada "bastante intensa", pero en la que quiere "transmitir sobre todo que me siento feliz, agradecida a la Federación, al nuevo presidente (Pedro Rocha) y todo su equipo por haber confiado en mí". Y reiteró: "Me siento con mucha ilusión, muchas ganas, mucha fuerza para empezar a trabajar".

La entrenadora sierense siente "responsabilidad, sobre todo". Pero recuerda que para ella no todo es nuevo. "Llevo cinco años trabajando en la Federación, he evolucionado mucho. La Montse de hoy es diferente a la que empezó, y el bagaje de todas las experiencias me da la oportunidad de hoy. Me siento con confianza, ganas e ilusión, y bien acompañada; con un equipo técnico potente que me va a hacer mejor. Tenemos muchísima ilusión por empezar", afirmó.

Preguntada sobre si las jugadoras de la selección que consiguieron el campeonato del Mundo en Australia le han mostrado ya su apoyo, Motse Tomé aseguró que "desde que pasó todo, a las seis menos cuarto del día de hoy, el teléfono han sido todo mensajes de alegría, de confianza, de transmitir fuerza. Y ahora lo que tenemos que hacer es trabajar. A mí me gusta mucho sentir que el trabajo genera confianza para que pueda ser éxito. Y a partir de ahí, seguir evolucionando", señaló.

Estima que seguirá trabajando en "más de lo mismo" respecto a lo que hacía como mano derecha de Jorge Vilda, aunque "quizás multiplicado". "Llevo ya cinco años aquí trabajando, es un trabajo que requiere mucho tiempo. Tengo la suerte de que me gusta lo que hago, y con esa pasión trato de acompañar al equipo, a las jugadoras, en el rol que tenía hasta ahora y, a partir de ahora, multiplicado y con ganas de empezar", explicó Montse Tomé.

Montse Tomé se encuentra en estos días en su Asturias natal, pero "espero incorporarme ya", matizó. Y agregó: "Que esté en Asturias no quiere decir que esté de vacaciones porque el trabajo se hace a distancia, algo que aprendimos con la pandemia. Para mí es difícil desconectar porque me gusta mucho lo que hago. Es verdad que después del Mundial necesitábamos parar, pero ya tenemos ganas de empezar".