El expresidente de la RFEF Luis Rubiales siguió su defensa a través del programa del periodista Piers Morgan, 'TalkTV'. El diario británico 'The Sun' ha ofrecido este lunes 11 de septiembre un adelanto de la que será la segunda entrega de la entrevista, que se emitirá el martes 12 y en la que el ex dirigente se refiere directamente a la futbolista Jenni Hermoso.

El ya exdirigente de la Federación española es tajante en sus respuestas, como ya sucedió en la primera entrega de la entrevista. Luis Rubiales considera que "no hubo daño, ni contenido sexual, ni agresión, nada de eso" en el beso no consetido a Hermoso tras la conquista por parte de la selección española femenina del título mundial. "¿Ningún abuso?", le repregunta el periodista. "Por supuesto que no. Por supuesto que no. Es un momento efusivo y feliz", insiste Luis Rubiales.

"Como a una hija"

"El significado del beso a Jenni habría sido exactamente el mismo que el de un beso a una de mis hijas", aseguró el expresidente de la RFEF en su intervención en el programa de Piers Morgan. Rubiales llegó a asegurar que una acción como la que protagonizó tras la final del Mundial "entre amigos y familiares, eso es muy, muy común".

Luis Rubiales admite en la entrevista que a la vista de cómo se han desarrollado los acontecimientos habría actuado de otra manera y que "debería haber actuado de manera más solemne, fría y diplomática". Pero aún así describe el beso no consentido como "un momento muy feliz, una celebración, un momento de euforia" y le espeta a Piers Morgan: "Tengo plena fe en que la verdad saldrá a la luz y todo estará bien. Mírame a la cara, soy un buen tipo".

Los gestos desde el palco

En esta segunda entrevista, Rubiales también aborda los gestos que realizó desde el palco, llevándose las manos a los genitales cuando celebraba la victoria de España sobre Inglaterra. Y explica su versión de los hechos. "Esto me da mucha vergüenza... No hay excusas. En España, tanto entre hombres como entre mujeres, hay una expresión que probablemente se traduciría como: 'ahí mis huevos' o algo por el estilo. Esta expresión vulgar, básicamente lo que significa es: 'bravo, bien hecho'. Pido disculpas porque no es el comportamiento que debería haber tenido", concluye.