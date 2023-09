El Alcoyano no reacciona. Tercera derrota seguida del conjunto de Parras tras caer ante el Ceuta de José Romero. Con alto ritmo empezaba el choque del Alfonso Murube donde unos y otros le daban intensidad al arranque del duelo. No habían llegado los primeros diez minutos del encuentro cuando una acción en área de Pedro López se culminaba con un penalti y expulsión de Nieto que de salida condicionaba a los alicantinos, pues anotó el ex del Eldense Pablo García para poner en ventaja a los caballas. Con todo de cara para los norteafricanos y la inferioridad de los de Parras, el Ceuta intentó poner tierra de por medio con un disparo de Pablo primero y un remate que Meléndez estrelló en el larguero de Perales. El Alcoyano intentó tener sus opciones si bien la más clara antes de la media hora la ejecutó Pablo Ganet en una falta frontal por encima del larguero de Pedro López.

Los locales abrieron el campo y tuvieron antes del descanso ocasiones para el segundo, cuando Doncel ejecutó un golpeo a manos de Perales y una par de acciones de Cedric Teguia que pusieron en apuros la portería de un Alcoyano que al descanso llegaba en inferioridad, tanto en el marcador como en jugadores sobre el césped. En la reanudación, un par de permutas con la entrada de Carbonell y Monreal buscaban en los de Parras tapar espacios. Si bien el Alcoyano tuvo la primera bala de la segunda mitad, el Ceuta volvió a tener las mejores intenciones a la hora de buscar el área de Perales otra aumentar diferencias. Las dos primeras del Ceuta las tuvo Fran para los caballas si bien solo la falta de atino de los locales sobre el área de Perales mantenía con vida a un Alcoyano que sobrevivía con desventaja mínima en busca de poder dar la campanada.