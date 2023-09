Carlos Alcaraz Garfia terminará la temporada 2023 explorando nuevos territorios en Asia. El jugador de El Palmar, que no compite desde que cayó en las semifinales del US Open ante Daniil Medvedev, volverá a la acción el próximo 28 de septiembre en un torneo que no ha disputado hasta el momento en su corta carrera deportiva, el China Open, un ATP 500 que se juega Pekín sobre pista rápida al aire libre. Y mientras que el murciano retoma la raqueta, su máximo rival en la lucha por el número 1 del mundo, Novak Djokovic, se toma un descanso después de clasificar a Serbia para la fase final de la Copa Davis en Valencia. De hecho, el campeón de Belgrado solo tiene previsto disputar dos torneos individuales hasta el final de la temporada, el Masters 1.000 París-Bercy, del 30 de octubre al 5 de noviembre, y las Nitto ATP Finales, del 12 al 19 de noviembre, al margen de la fase final de la Copa Davis en Málaga, del 21 al 26 de noviembre.

Carlos Alcaraz, por su parte, tendrá mucha más actividad y, por tanto, opción de recuperar el número 1 del mundo. Ahora mismo se encuentra a 3.260 puntos del serbio, que tiene que defender en este sprint final 2.850 puntos, de los que seguro perderá 750, puesto que no estará ni en Astana ni en Tel Aviv, donde acudió hace un año como alternativa por no poder estar en la gira estadounidense ante su negativa a vacunarse. Después cuenta con 1.500 de las Finales ATP (campeón) y 600 del Masters de París (finalista). Por su parte, Alcaraz solo defiende de aquí a final de temporada 360 puntos, 180 de París-Bercy e idéntica cantidad en Basilea, un torneo que tiene previsto en un calendario que tiene como próximos compromisos el China Open y el Masters de Shanghai, del 4 al 15 de octubre. La siguiente parada para el murciano, tras la gira asiática, será el Swiss Indoors de Basilea, del 23 al 29 de octubre, un ATP 500 donde ya estuvo el año pasado y donde volverá para preparar la citas en pista rápida bajo techo, donde apenas ha competido, que tendrá a continuación: el Masters 1.00 de París, del 30 de octubre al 5 de noviembre, y las Finales ATP, del 12 al 19 de noviembre, en Turín. Ahí acabará la temporada para el murciano, puesto que al no clasificarse España para las finales de la Copa Davis, tendrá más tiempo para descansar y comenzar en diciembre a preparar los retos de 2024. Acabar 2023 en el número 1, al alcance de la mano Pese a la distancia que ahora mismo existe entre Alcaraz y Djokovic, el murciano tienes muchas posibilidades de acabar primero el año tanto en el ránking ATP como en la Carrera de Campeones, donde es el jugador con más títulos del curso, seis, y más partidos ganados, 58. En la denominada Race ATP, el serbio aventaja en 770 puntos al de El Palmar, que con sumar esa cantidad en Beijing y Shaghai, recuperará el liderato, aunque tendrá la opción de alcanzar 1.500 si gana ambos. Después tendría la ocasión de seguir ampliando la renta en Basilea y también en París Bercy, donde el año pasado solo llegó a cuartos de final. Y como colofón, las Finales ATP, donde en 2022 no estuvo por lesión.