El entrenador del AtticGo Elche, Joaquín Rocamora, ha ofrecido este jueves la rueda de prensa previa a los dos encuentros de la eliminatoria de las segunda ronda de la EHF European Cup, que le va a enfrentar al HC Byala de Bulgaria. El primer envite tendrá lugar este viernes (20 horas) en el pabellón Esperanza Lag y el domingo (11.30 horas), también en el feudo de las guerreras franjiverdes, gracias al acuerdo alcanzado con el club ilicitano, que se hace cargo del hospedaje, con el búlgaro.

¿Cómo afrontan la eliminatoria?

La realidad es que la competición que más ilusión nos hace es la EHF European Cup. El objetivo es claro y no es otro que superar la eliminatoria. Es nuestra cuarta participación consecutiva y nunca nos ha dejado fuera un equipo extranjero. Una fue el Covid, otra Rocasa y otra Guardés. Esperamos seguir manteneniendo esta estadística, pasar de ronda y disfrutar de muchas más.

Después de alcanzar las semifinales la temporada pasada, ¿sueñan con hacer algo grande?

El objetivo es superarse y, por mucho que quede por delante, tenemos que ser ambiciosos y marcarlo de manera clara. El objetivo es claro y quiero alcanzar, al menos, la final e intentar ganarla. Tenemos por delante muchas eliminatorias y, al estar invitadas, estamos en el bombo de abajo que nos pueden tocar rivales españoles, portugueses y turcos, que son equipos difíciles. Pero, si queremos mirar a otras cotas mayores en Europa, tenemos que alcanzar la final. Digo esto, porque esta semana alguien me han comentado que parecía que esta competición se nos había quedado pequeña. Hay que recordar que el Elche ni siquiera ha jugado una final de esta competición. Si realmente queremos mirar a la European League, en la que está Costa del Málaga o Bera Bera, antes de todo, tenemos que jugar una final de la European Cup e intentar ganarla.

¿Cómo está la plantilla para afrontar estos dos partidos en tres días?

El grupo está bien, exigido y ha sido una semana dura de entrenamientos. No hicimos un buen partido el pasado sábado en Canarias frente al Rocasa y tenemos que reaccionar antes de tener un mal resultado. No tenemos lesionadas y tenemos a las chicas entrenando mucho y muy duro.

¿Qué análisis hacer del HC Byala?

Ellas empiezan su liga en octubre, la que hay solo seis equipos. Han perdido a su máxima goleadora de la temporada pasada, han fichado una portera búlgara bastante experta y veterana y a dos chicas jóvenes rumanas, una central y otra pivote. Solo tenemos la referencia de la campaña pasada y necesitaremos un ritmo alto de partido, con una defensa abierta, que utilizamos más Europa que en la liga española.A partir ahí, si imponemos nuestro ritmo, tendremos muchas posibilidades, no solo para ganar el partido, también para coger sensaciones, probar cosas y poner rotar más.

Jugar los dos partidos en casa les permite no viajar y acumular menos cansancio...

Agradecer al club el esfuerzo que ha hecho en esta gestión. Convencer al Byala no ha sido sencillo y hacerles venir aquí a jugar los dos partidos y no solo la distancia del viaje es muy importante. Había que hacer un vuelo que no había desde Alicante y teníamos que llegar a un aeropuerto para hacer, después, tres o cuatro horas de autocar. En este sentido es muy importante para esta eliminatoria y también para los dos partidos que tenemos la semana que viene. Vamos a disputar cuatro encuentros en ocho días y es muy importante haber ahorrado este viaje.

¿Qué ambiente espera en el Esperanza Lag?

El equipo está dando muestra de lo que quiere, representa y de lo que se identifica. Ahora esperamos que toda la familia del AtticGo Elche se identifique también con estas jugadoras. Tienen dos partidos, esperamos que sea una fiesta. Nos estamos acostumbrando a jugar competición europea. En estos últimos cuatro años ya hemos jugado más partidos europeos que en el resto de toda la historia del club. Por eso tenemos que aprovechar cada instante, cada momento y cada encuentro, porque, además, tenemos la suerte de que en muchos de estos partidos somos favoritos, cuando, anteriormente, muchas veces fuimos de cenicienta.