Empieza a ser habitual que la Real Sociedad marque pronto en sus encuentros como local en el Reale Arena, con goles a favor que llegan enseguida, para luego no saber cerrar los partidos con solvencia. El Getafe se antojaba como una buena prueba, y la prueba se convirtió en una visita al dentista para los donostiarras, que terminaron ganando, pero sólo tras un intercambio de golpes que mantuvo el resultado en vilo hasta el final (4-3).

El partido no podía empezar mejor para los locales. No tardaba la Real Sociedad en hacer daño a la línea defensiva del conjunto dirigido por José Bordalás. Recuperación limpia de Brais Méndez en tres cuartos de campo que tiraba un caño a Omar Alderete y así poder avanzar encarando hacia portería rival y servir una asistencia de lujo para un Take Kubo que no perdonaba ante David Soria con una rosca perfecta al palo largo.

Esto pasaba en el minuto dos de encuentro, con una Real lanzada y un Getafe con muchas dudas. El encuentro bajaba un poco de revoluciones a partir de ahí, con un conjunto local que prefería tener el control de la posesión, mientras que el club azulón adelantaba líneas en busca del gol de la igualada.

La primera polémica del partido llegaba en un posible penalti sobre Beñat Turrientes que no fue a mayores, pese a las quejas de la escuadra txuri urdin. El VAR no intervino. Los minutos se sucedían con relativo peligro sobre el área de Soria, mientras que los muchachos dirigidos por Bordalás no daban con la tecla de generar ocasiones e incomodar a la Real.

El susto llegó en el minuto 35, cuando Sadiq Umar y Stefan Mitrovic chocaban cabezas intentando rematar un centro por banda de Kubo. Tuvieron que saltar las asistencias médicas al césped, aunque por suerte, el percance no fue a mayores.

Todo cambiaría con un centro medido de Diego Rico para que Carles Aleñá se impusiese sobre los centrales y pusiese la igualada en el marcador, volviendo así las dudas a las cabezas pensantes del banquillo de la Real Sociedad. Algo que haría mella en el ánimo realista, ya que una desconexión hizo que Robin Le Normand cometiese un penalti claro sobre Borja Mayoral, quien lo convertía posteriormente para adelantar al conjunto azulón sobre la bocina de la primera parte.

El paso por los vestuarios no cambiaba demasiado el devenir del encuentro, de ahí que Alguacil optase por mover el avispero, sacando a bailar a tres primeras espadas como Martín Zubimendi, Mikel Merino y Mikel Oyarzabal. Y vaya si le sirvió, ya que Brais sería derribado en el área por Mitrovic. Penalti que no daba lugar a duda, y que el capitán de la Real Sociedad pegaba a la cepa del poste derecho de Soria que estuvo cerca de detenerlo.

Se vendrían arriba los de Alguacil y le darían la vuelta a la tortilla gracias a una salida en falso de Soria tras un saque de banda. No despejaba el guardameta getafense, lo que permitió a Brais rematar a placer de cabeza a puerta vacía. El terreno de juego se inclinaría a favor de la Real Sociedad, jugando con viento de cola que le permitía mantener más la posesión del balón.

Al filo del final del partido, le surgiría un contratiempo a Alguacil debido a una lesión muscular de Igor Zubeldia que pedía el cambio y era sustituido por Jon Pacheco.

Llegarían entonces unos minutos finales de infarto, con un Oyarzabal que marcaría su segundo tanto del partido, quien remataba a placer en el área pequeña, algo que no haría bajar los brazos al Getafe, ya que acto seguido Latasa remataría un cabezazo espectacular pegado al poste derecho de la portería de Álex Remiro.

Le metería cloroformo la Real al juego, y no permitiría que llegasen más goles al festival del fútbol vivido en el Reale Arena, pese a un gol anulado ya en el descuento a Oyarzabal por fuera de juego previo de Mohamed-Ali Cho. La Real Sociedad sigue sin perder en casa en esta temporada 2023/24 y vuelve a situarse al acecho de los puestos europeos.