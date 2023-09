El próximo lunes las jugadoras Alexia Putellas, Irene Paredes y Misa Rodríguez, compañeras de Jenni Hermoso en la selección, testificarán previsiblemente por videoconferencia ante juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge para ampliar los detalles que la delantera del Pachuca manifestó ya a la Fiscalía sobre su falta de consentimiento en el beso en la boca que le plantó el ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol Luis Rubiales al término de la final celebrada en Australia.

Hoy su hermano y su amiga

Seguirá así el curso de declaraciones que arrancó este lunes con la comparecencia ante el juez de Rafael, hermano Jenni Hermoso, y una amiga personal de la jugadora. Las declaraciones de ambos han incidido en las presiones sufridas tras el episodio por el que el exdirectivo está acusado de presuntos delitos de agresión sexual y coacciones, según han señalado fuentes fiscales.

Rubiales negó ante el juez que se dieran coacciones hacia la jugadora de la absoluta y su entorno, así como que hubiera falta de consentimiento en el beso en la boca que le propinó.

Cuando terminen todas estas diligencias lo más probable es que se llame a declarar a la propia Jenni Hermoso, una diligencia para la que aún no se ha fijado fecha alguna. Fuentes jurídicas señalan que tras ello lo más probable es que la instrucción no tarde en cerrarse si ya se cuenta con todas las diligencias necesarias para que el juez De Jorge adopte una decisión sobre la existencia o no de delito en la conducta de Rubiales.

El jueves, los señalados de la Federación

Además, este jueves 28 también se presentarán ante juez de la Audiencia Nacional varios trabajadores de la Real Federación Española de Fútbol. En este caso serán Albert Luque, el director de fútbol de la Federación y uno de los que las jugadoras han deslizado que fue a Ibiza a presionar su compañera Jenni Hermoso para que hablase con Rubiales para resolver el asunto del beso no consentido. Después de Luque está citado Rubén Rivera, el director de marketing, que también viajó a Ibiza con Luque, según las jugadoras, con el mismo propósito. El tercero en comparecer será Miguel García Caba, el jefe del departamento de Integridad de la RFEF, uno de los hombres de confianza de Rubiales y uno de los señalados en los comunicados de las futbolistas para salir en los cambios solicitados. Y por último, Patricia Pérez, la jefa de prensa de la selección femenina, que sería quien habló con Jenni Hermoso sobre el comunicado que se hizo público en EFE con sus palabras, pese a que no había realizado tales manifestaciones.