El Barcelona, nuevo líder de LaLiga EA Sports gracias a su remontada ante el Celta y a la derrota del Real Madrid en el derbi ante el Atlético de Madrid, visitará este martes al Mallorca del mexicano Javier Aguirre pleno de confianza, en tanto que el Girona, segundo igualado con los azulgranas, también tratará de sumar su sexta victoria consecutiva en el feudo del Villarreal.

El Almería, farolillo rojo de la clasificación, se enfrenta a un necesitado Sevilla, que quiere sumar de tres para poner tierra de por medio con los puestos de descenso.

El equipo del Xavi Hernández ha adquirido el ritmo de crucero tras su tropiezo inicial ante el Getafe. Ni siquiera un partido malo durante 80 minutos ante el cuadro vigués le impidió proseguir con su magnífica racha. Ocho minutos de inspiración le permitieron remontar un 0-2 con un doblete del polaco Robert Lewandowski, ya colíder de los artilleros junto a Álvaro Morata y Jude Bellingham, y una diana del portugués Joao Cancelo.

La aportación del lateral luso y del otro Joao, Felix, dos de las incorporaciones este curso a la plantilla, está siendo determinante para esta progresión del vigente campeón, ya en la cima y con esa dosis de moral que le dio la victoria ante el Celta.

Le espera el Mallorca de Aguirre, un equipo que con los refuerzos llegados este verano parecía llamado a no pasar apuros y a estar como mínimo en la zona tranquila, pero que de momento no ha empezado nada bien, con tan solo un triunfo y dos empates en su haber.

El conjunto balear aún no conoce la victoria en Son Moix y tiene tan solo un punto de margen respecto a la zona roja. Para colmo, ha perdido los once últimos partidos ante el Barcelona, al que no gana desde mayo de 2009 con Gregorio Manzano y Pep Guardiola en los banquillos.

Por detrás del trío de cabeza aparecen el Athletic y el Atlético de Madrid. El cuadro vasco, al alza desde que perdió en la primera jornada ante el Real Madrid, recibirá al correoso Getafe.

El Girona, la gran sensación de este inicio de temporada, viaja a La Cerámica para medirse al Villarreal, cuya situación tampoco es muy boyante, si bien con José Rojo 'Pacheta' en el banquillo en LaLiga ha ganado un partido y ha empatado otro.

Aún así, está obligado el 'submarino amarillo' a mejorar notablemente su fútbol y su efectividad si quiere superar a los jugadores de Míchel Sánchez, que se están mostrando intratables con un juego atractivo y notable pegada en ataque, tanto que es el equipo más goleador del torneo junto al Barcelona.

El Real Madrid, tercero a un punto de la cabeza, está obligado a resarcirse de su mal derbi ante Las Palmas, que se presenta en el Santiago Bernabéu reforzado por su primera victoria del curso gracias al tanto de Kirian Rodríguez ante el Granada.

El italiano Carlo Ancelotti asumió la responsabilidad de la derrota en el Metropolitano, donde no le funcionó el plan de partido y el once que planteó, al margen de que el equipo volvió a dejar muestras de una tremenda fragilidad defensiva y de salir en ambos periodos dormido, como ya le ha ocurrido en partidos precedentes en los que, tras encajar goles tempraneros, pudo remontar. Frente al Atlético, un examen superior, no le dio para ello y lo pagó con su primera derrota del curso y con la pérdida del liderato.

Cádiz y Rayo Vallecano, que se miden en el Nuevo Mirandilla, tratan de seguir acumulando puntos para evitar problemas ulteriores.

Otro partido de altos vuelos es el Valencia-Real Sociedad, un choque en el que el equipo de Rubén Baraja quiere repetir la gran actuación que tuvo en el 3-0 sobre el Atlético y el de Imanol Alguacil enlazar por primera vez esta campaña dos victorias seguidas para proseguir con su escalada en la tabla.

Por su parte, Granada y Betis protagonizan el otro derbi andaluz de la jornada 7. El conjunto de Paco López necesita sumar tres puntos que le permitan salir del pozo del descenso. Los de Pellegrini también está obligado a sumar para meterse en la pelea por los puestos europeos.

Circunstancia similar ocurre en Vigo en el Celta-Alavés. Los de Benítez ocupan la última plaza del descenso y los vascos se encuentran en una decimocuarta posición poco segura.

El conjunto de Diego Pablo Simeone cerrará esta séptima jornada en Pamplona ante un Osasuna que aún no sabe lo que es ganar este curso en El Sadar y al que ha ganado en sus diez últimos enfrentamientos.