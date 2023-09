El español Jaume Masiá (Honda) refrendó su dominio de entrenamientos en el circuito 'Mobility Resort' Motegi al conseguir su quinta 'pole position' de la temporada en el Gran Premio de Japón de Moto3.

Masiá, que dominó todos los entrenamientos, hizo lo propio también en la clasificación, en la que por quinta vez esta temporada, la tercera consecutiva y novena en su carrera deportiva, fue el más rápido de la categoría, con un registro de 1:56.331, por delante del turco Deniz Öncü (KTM) y del italiano Matteo Bertelle (Honda). El español Daniel Holgado (KTM), que empata a puntos con Jaume Masiá al frente de la clasificación provisional del mundial, se tuvo que confirmar con la sexta posición, en la segunda línea de la formación de salida, junto al italiano Stefano Nepa (KTM) y el también español Iván Ortolá (KTM).

Antes de iniciarse esa primera sesión el panel de comisarios ya comunicó la sanción a tres pilotos de Moto3 por soltar la mano izquierda del manillar, al australiano Joel Kelso (CFMoto), el brasileño Diogo Moreira (KTM) y el neerlandés Collin Veijer (Husqvarna), que perderán tres posiciones en la formación de salida. Con esos antecedentes, al australiano Joel Kelso, el único de ellos que estaba en la primera clasificación, no le quedaba más remedio que tirar con fuerza para conseguir el mejor resultado posible y así no ver condicionado, ya antes de empezar, su rendimiento en Japón. Y así fue como Joel Kelso se convirtió en primer líder de esa clasificación, aunque en la última parte de la misma le superó el italiano Riccardo Rossi (Honda), pero ellos, junto al japonés Taiyo Furusato (Honda) y el español José Antonio Rueda (KTM) lograron pasar a la segunda clasificación, un objetivo que no lograron Xavier Artigas (CFMoto), David Almansa (Honda) o la fémina del campeonato, Ana Carrasco (KTM).

Ya en la segunda clasificación David Muñoz (KTM) sorprendió a todos sus rivales al ser el más rápido en la segunda vuelta (1:56.892) por delante del japonés Ayumu Sasaki (Husqvarna), mientras que por entonces Jaume Masiá (Honda) todavía no había ni salido a pista. Pero cuando lo hizo, con poco más de ocho minutos por delante, comenzó a tirar con fuerza tras varias vueltas de calentamiento y en el cuarto giro ya se puso líder, 1:56.744, con apenas 120 milésimas de segundo de adelanto sobre el turco Deniz Öncü (KTM), que había logrado su tiempo tras el rebufo del español.

Como Masiá, también tardó en salir a pista el más rápido de la primera clasificación, Riccardo Rossi, que no estuvo demasiado afortunado, pues se fue por los suelos en la curva nueve del trazado sin que pudiese concluir la sesión ni marcar una vuelta rápida, lo que directamente le relegó a la decimoctava posición.

En pista, Jaume Masiá volvió a marcar una nueva vuelta rápida en el quinto giro, 1:56.331, con Öncü todavía pegado a él, pero ambos se colaron en un nuevo intento y tuvieron que salvar el error, lo que ya les dejaba sin opciones de poder volver a arañar alguna milésima a sus mejores tiempos, pero sin que ninguno de sus rivales les arrebatase la posición.

Jaume Masiá, Deniz Öncü y Matteo Bertelle saldrán al frente de la carrera de Moto3, por delante de Stefano Nepa, Iván Ortolá y Daniel Holgado. El neerlandés Collin Veijer (Husqvarna), Ayumu Sasaki y David Muñoz, estarán en la tercera línea, con el colombiano de origen español David Alonso (Gas Gas), el brasileño Diogo Moreira (KTM) y el japonés Kaito Toba (Honda) en la cuarta.