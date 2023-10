El madrileño Jorge Martín, de 25 años, de San Sebastián de los Reyes, afincado en Andorra, del equipo ‘satélite’ Prima Pramac de Ducati, se ha convertido ya en el chico de moda del Mundial de MotoGP. Y, no solo eso, sino que empieza a ponérsele cara de futuro campeón del mundo de la máxima categoría. ‘Martinator’, que estaba a 62 puntos del líder y actual campeón, el italiano ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati), abandona Motegi (Japón) a tan solo 3 puntos de su teórico jefe de filas, que fue el primero que le felicitó tras su espectacular triunfo de hoy en un gran premio que tenía que ser de 24 vueltas y acabó convertido en la segunda carrera al ‘sprint’ del fin de semana, pues la fuerte lluvia y la falta de luz convirtió el GP en solo 12 vueltas.

Dominio total

En seco y/o en mojado, Martín volvió a demostrar ser, con mucho, el mejor, el más rápido, quien mejor gestionaba cualquier situación en la pista y su dominio fue tal que consiguió dar un nuevo paso hacia su sueño dorado, que es liderar, en los próximos grandes premios, la tabla de MotoGP, donde Bagnaia hoy ha terminado segundo (“dadas las condiciones y dado el estado anímico y de pilotaje en el que se encuentra Jorge, es un todo un éxito”) y donde Marc Márquez (Honda) estuvo prodigioso al conseguir subirse al podio en la tercera plaza, cosa que no lograba desde el GP de Australia del pasado año.

La carrera a 24 vueltas fue declarada en seco pese a que la lluvia ya hizo su aparición cuando los pilotos se instalaban en la parrilla de salida. Lo que todo el mundo sospechaba ocurrió, en efecto, antes de concluir la primera vuelta del GP y es que Dirección de Carrera tuvo que sacar la bandera blanca, que significaba que el piloto que quisiera podía entrar a cambiar su moto de seco, con la que había iniciado la carrera, por la de mojado, que tenía calentándose ya en su taller. Y, sí, todos los favoritos lo hicieron al completar la primera vuelta y empezó otra carrera distinta con neumáticos de mojado en una pista que empezaba a encharcarse de verdad.

"Jorge me sigue recortando puntos, sí, está en su mejor momento, pero este segundo puesto es muy, muy, bueno para mí"

'Pecco' Bagnaia

Esa carrera, esa maniobra, la de cambiar de moto, ¡todo un espectáculo!, tuvo en Marc Márquez, como suele ser habitual, a uno de sus protagonistas más listo y veloz, lo que enseguida le colocó junto a Martín y Bagnaia, liderando la carrera, aunque para ello el campeón de Cervera (Lleida), experto en condiciones extremas y con una Honda que puede defenderse mejor en agua que en seco, tuvo que pelear muy duro con Aleix Espargaró (Aprilia) y Marco Bezzecchi (Ducati) para defender el bronce.

“¡Claro que estoy feliz!, especialmente por el equipo que, en días como hoy, debe hacer un trabajo muy perfecto para que todo te vaya bien”, señaló Márquez antes de subir al podio y ser felicitado por el equipo Repsol Honda. “Al principio había que ir con mucho cuidado, pero en cuanto hemos cambiado la moto y ha empezado a llover en firme, he sentido que tenía una buena oportunidad de subirme al podio y, la verdad, es que me he sentido muy bien con la moto. Al final, Dirección de Carrera ha hecho bien en parar el GP pues había mucho agua en la pista y la visibilidad empezaba a ser escasa”.

"Hicieron bien en parar la segunda carrera, pues empezaba a ser peligroso por el agua acumulada y, encima, había poca visibilidad"

Marc Márquez

Y es que la clasificación final no surgió de la carrera que se reanudó tras un pequeño parón de 25 minutos, que fue suspendida nada más tomar la salida porque la lluvia se convirtió en diluvio, sino que salió de las primeras 12 vueltas que se dieron pues, tras reanudarse la prueba para celebrarse la 12 últimas, la lluvia arreció y la carrera tuvo que suspenderse, entregándose los puntos al completo al haberse disputado el 50% de las vueltas, lo que provocó la algarabía en el taller del equipo Prima Pramac, que veía como Martín volvía a convertirse en vencedor y recortaba otros cinco puntos a Bagnaia.

El toro de 'Martinator'

No deja de ser impresionante y muy llamativo que Martín, en un momento de forma impresionante, fuese el piloto que, el pasado año y pese a realizar, en efecto, otra espectacular temporada en el ‘team’ Pramac, fuese descartado por Ducati para dar el salto al equipo oficial de la fábrica de Borgo Panigale, escogiendo, finalmente, al italiano Enea Bastianini, que también estuvo brillante en el 2022, como compañero de Bagnaia. Ahora, ‘Martinator’ puede convertirse en el primero piloto de un equipo privado, ‘satélite’, que logra el título, pues el último que logró semejante conquista fue, ni más ni menos, que Valentino Rossi, en el 2001.

Ni que decir tiene que Martín volvió a celebrar su victoria envolviéndose en la bandera española con el toro, que sus padres llevaban y lucían en los circuitos de España cuando seguían como fans al catalán Àlex Crivillé, el primer campeón del mundo de la máxima categoría en el año 1999, con Honda.