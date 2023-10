Oportunidad desperdiciada para el Orihuela, que dejó escapar un 0-2 a favor en su encuentro ante el Marbella. Tras sumar el primer triunfo liguero, el Orihuela se medía al Marbella en tierras malagueñas buscando rascar algo positivo ante un rival llamado a estar peleando por las primeras plazas. Con buena puesta en escena los oriolanos salieron pronto buscando la portería de Lejarraga. Si bien el Marbella puso primero a prueba a Aitor Arias tras un golpeo de Ohemeng al que este respondió sacando una buena mano, los escorpiones golpeaban primero tras una asistencia de Juanmi Callejón desde banda que Revilla, anticipándose en área local conectaba para superar a Lejarraga.

A las mil maravillas le sentó el gol a los de Sánchez, que fueron ambiciosos y apostaron por seguir buscando portería local, merced a lo cual apenas siete minutos más tarde colocarían el segundo en un gol de Ayo que daba cierta tranquilidad en el arranque del partido a los alicantinos. Las sensaciones eran inmejorables, sosteniendo a un Marbella que no tenía balón y siendo este de un Orihuela que resistiría con el marcador de cara, pese a que la última acción del primer tiempo fue local, tras un remate local que hizo suyo al meta alicantino.

Tras el descanso el Orihuela, con todo de cara, necesitaba mantener la misma intensidad, orden y disciplina de la primera parte donde atrás apenas había pasado apuros en un par de llegadas locales. Era de esperar que el Marbella diera un paso al frente y aunque la primera ocasión volvió a ser marbellí, el Orihuela intentó sellar el encuentro con ocasiones de Brian primero arriba y un córner de Callejón que se fue cerrando hasta topar con el poste de Lajarraga.

No iba a ser todo de cara para el Orihuela que siguió buscando el gol, algo que esta vez encontraría el Marbella cuando a quince minutos para el final, Ohemeng colocaba un cuero al área que Aitor mandaba a la red. Le devolvería la moneda el Marbella. quien esta vez, también en siete minutos, acabaría colocando el empate cuando Olguin de cabeza superaba a Aitor. No hubo opción de más y al final el reparto de puntos deja un sabor agridulce a un Orihuela que no atinó a cerrar el encuentro.