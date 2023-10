No pudo causar mejor impresión el HLA Alicante en su estreno. El equipo de Antonio Pérez Caínzos arrolló al Clavijo de principio a fin al que ahogó con su defensa y al que machacó con un ataque descomunal. Los alicantinos ofrecieron toda una declaración de intenciones de lo que puede ser la temporada con un estilo que agrada en el Pedro Ferrándiz. El equipo se entrega, tiene amenaza por fuera y por dentro y un juego coral generoso. Las sensaciones grupales fueron excepcionales y las individualidades confirman el gran potencial que tiene este año el HLA. Jugadores como Gudmunson, Barro, Davison o Kostadinov junto al desparpajo de Adriá Rodríguez o Harris fueron demoledores para un rival que tenía el partido perdido casi en el primer cuarto.

El conjunto alicantino solo bajó el listón en el último parcial y aún así el Clavijo sufría para anotar. Fue un partido colosal de un HLA que ofrece unas magníficas sensaciones y garantías en todas las posiciones. El equipo no ha podido tener mejor arranque de temporada.

El Lucentum arrancó de forma muy seria con un gran Kostadinov, un 9-0 de salida y un Clavijo que se vio desbordado en solo tres minutos de juego. Dos triples de Davison ponen un marcador ya considerable en los primeros compases del encuentro (16-4). Los contraataques del equipo alicantino rompían al rival, impotente ante la superioridad de los locales. La ventaja seguía creciendo (21-5) con un Lucentum muy intenso en defensa que avasallaba en un primer cuarto demoledor. Hook se une a la exhibición ofensiva con un triple para poner un rotundo 26-5 en el marcador. El primer parcial dejó claro el estilo de juego que quiere Caínzos con jugadores muy comprometidos en defensa y un ataque con muchos recursos tanto por dentro como por fuera. 28-6 al final del primer cuarto.

El HLA no bajó el ritmo en el segundo cuarto con una intensidad defensiva que no dejaba ni pensar ni hacer al Clavijo, que mejoró ligeramente antes del descanso pero insuficiente para plantar cara a un enorme Lucentum. El conjunto alicantino era un puñal en ataque y la ventaja no dejaba de crecer (36-13 a los 15 minutos). Barro y Harris se unen también a la exhibición ofensiva dejando el partido prácticamente sentenciado a falta de dos minutos para el descanso (47-19). Barro saca su potencial con puntos y tapones y Davison muestra sus credenciales para llegar al descanso con un arrollador 49-21. El intenso ritmo del HLA durante los primeros 20 minutos agotó al rival, incapaz de seguir la velocidad y la fortaleza defensiva alicantina.

La exhibición siguió tras el descanso con protagonismo de Gatell en los primeros minutos para seguir con un espectacular triple de Balint y un mate de Adriá Rodríguez. El recital lucentino era mayúsculo (59-24) en las dos canastas y la lucha infinita pese tener el encuentro visto para sentencia. El ritmo avasallador del Lucentum dejaba al Clavijo con números irrisorios (68-29 a falta de tres minutos para el final del tercer cuarto). La actuación lucentina era coral, nadie bajaba el listón y el estreno no puso ser más tranquilo y sin necesidad de sufrir. Todos suman en un Lucentum que tiene muy buena pinta esta temporada. Al último cuarto se llegó con el encuentro más que sentenciado (79-40) con un increíble triple de Gudmunson.

Los alicantinos bajaron el pistón en los últimos minutos pero ya estaba todo el trabajo hecho. El debut se salda con nota con un equipo muy completo con enorme potencial ofensivo. Arrolladora victoria para empezar. El público se divierte con este Lucentum. El domingo de la próxima semana espera el Coruña, que también ganó.