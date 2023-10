El Alcoyano se presenta aliviado este domingo (18 horas) en la Ciudad Deportiva del Granada, donde, frente al filial nazarí, recién ascendido a Primera Federación, buscará esa primera victoria de la competición que se le ha negado en las anteriores tres salidas. Los de Vicente Parras llegan a este desplazamiento con el desahogo que supuso romper esa mala racha de cuatro derrotas consecutivas en el Enrique Roca-Nueva Condomina, donde además de lograr un valioso empate (0-0) consiguieron ahuyentar posibles fantasmas y el equipo hizo una segunda parte en la que mereció derrotar al Murcia.

Sin embargo, el Alcoyano de 2023 no es un equipo que se sienta especialmente cómodo lejos de El Collao y solo ha sumado dos victorias en sus catorce desplazamientos, con un balance de siete derrotas, cinco empates y como mejores resultados aparecen esas dos victorias, ante la UD Logroñés en febrero y en Lezama contra el Athetic B, en mayo pasado.

El Alcoyano afronta este desplazamiento con la única baja del central Julen Monreal, aquejado de un problema de pubis que le tendrá en el dique seco por espacio de un mes, por lo que es muy probable que Vicente Parras presente el mismo once de Murcia.

En la portería estará Perales; en defensa jugarán Campabadal, Primi, Álvaro Vega y Sergio Nieto; en el centro del campo Armental, Imanol, Albisua y Agüergo, mientras que Ganet ejercerá de enganche y arriba se situará Pradera.

«Espero un partido cerrado y difícil. Enfrente tendremos un rival que está haciendo las cosas correctamente. Entra dentro de lo normal perder contra Málaga y Córdoba, ganó al Intercity, en Linares consiguieron un punto muy importante y ante el Algeciras el partido se les complicó y lograron sumar un punto», ha apuntado Vicente Parras, que advierte de las dificultades del choque: «Si pensamos que van a ser tres puntos fáciles porque nos enfrentamos a un filial, nos equivocaremos». El Alcoyano solo ha ganado 2 de los 14 partidos como visitante en este 2023.

VICENTE PARRAS

Vicente Parras, técnico del Alcoyano, no quiere confianzas de cara al domingo, donde su equipo se enfrentará al Recreativo de Granada, un rival que se estrena en la Primera Federación, y ha hecho hincapié este viernes sobre el potencial de un rival que ahora mismo está por delante en la clasificación al advertir que "si piensan que van a ser tres puntos fáciles porque nos enfrentamos a un filial, nos equivocaremos".

Parras ha querido reflexionar sobre de donde viene su equipo, con esa racha de cuatro derrotas consecutivas que ha dejado al Alcoyano dos jornadas seguidas en puestos de descenso, y lo que está en juego en este mes de octubre, que el técnico alicantino considera fundamental de cara a posicionarse en la tabla con un calendario menos exigente al que tuvieron en septiembre.

El técnico reconoce que el empate del domingo en Murcia "es un punto de partida, pero no hemos de olvidar que tenemos ahora partidos donde nos jugamos mucho. Es muy importante saber el valor de estos tres puntos y sería un tremendo error por nuestra parte pensar que vamos a enfrentarnos a un filial y va a ser fácil ganarles, cuando si están por delante de nosotros será por algo".

La expedición del Alcoyano partirá mañana a primera hora para llegar a Granada a la hora de comer y por la tarde realizar un entrenamiento en la Ciudad Deportiva del Granada.

"No es un filial con grandes nombres ni figuras", ha continuado Parras con su análisis del rival, "pero están haciendo las cosas bien para sumar. Para nosotros van a ser tres puntos muy importantes. No es el típico filial de fútbol alegre, son conocedores de si armas y si tienen que jugar algo más cerrados no les importa. Espero un partido igualado como están siendo la mayoría, salvo cuando te enfrenta a uno de los trasatlánticos donde son otra historia".

Vicente Parras ha reconocido que la visita al Enrique Roca-Nueva Condomina sirvió para que el equipo se hiciera fuerte por primera vez en la temporada, dejando la portería a cero, pero es consciente de que el Alcoyano debe mostrar más cosas en ataque, con cinco jornadas sin marcar.

"Ser sólidos fue el primer paso, pero hay aspectos como la falta de confianza y de atrevimiento por la situación en la que estamos que nos está condicionando demasiado. No nos basta con dejar la portería a cero, hemos de hacer gol y crecer como equipo. Todavía tenemos mucho que mejorar", ha confesado el técnico del Alcoyano para finalizar.

PRECEDENTES

El Alcoyano está obligado a ganar este domingo en Granada al Recreativo de Granada, un escenario en el que los de Vicente Parras no se siente especialmente cómodos en lo que llevamos de 2023.

Las estadísticas no están de parte del Alcoyano cuando tiene que desplazarse lejos de El Collao durante este año, ya que de los catorce partidos que ha disputado, once de la pasada temporada y tres de la actual, sólo en dos consiguió la victoria.

La última vez que los de Vicente Parras lograron el triunfo como visitantes fue el pasado 13 de mayo en Lezama ante un descendido Athletic B por 1-3, una victoria que fue esencial para firmar la permanencia el curso pasado.

Para encontrar otro triunfo del Alcoyano en 2023 habría que remontarse al 5 de febrero a la victoria que los blanquiazules obtuvieron en Las Gaunas ante el UD Logroñés, otro equipo que también perdió la categoría en el pasado ejercicio.

En total el balance del Alcoyano por lo que respecta a la pasada temporada en 2023 fue de dos victorias, cuatro empates y cinco derrotas como visitante para un total de once partidos.

En lo que llevamos del presente curso, el Alcoyano lleva tres desplazamientos, con un balance de dos derrotas –Intercity y Ceuta, ambas por la mínima (1-0)– y un empate, sin goles, logrado el pasado domingo en el estadio Enrique Roca-Nueva Condomina frente al Murcia, con el que los de Vicente Parras acabaron con una racha de cuatro derrotas consecutivas.

Ahora el Alcoyano debe dar un paso más y ganar el domingo en la Ciudad Deportiva del Granada, una visita de la que existe un precedente y fue en la temporada 1969/70, con ambos equipos en Tercera División y que terminó con derrota blanquiazul por 1-0.