José Quiles ya tiene todos los sentidos puestos en los Juegos Olímpicos de París donde asegura que busca revancha tras no poder darlo todo en su primera participación olímpica. El boxeador eldense amarró su pasaporte olímpico el pasado 28 de junio, jornada en la que, tras superar al georgiano Artyush Gomstan, accedió a las semifinales de los Juegos Europeos. Días más tarde, ganó en semifinales y perdía en la final. No obstante, con aquella medalla de plata en Polonia, se alejaba de la angustia y se abrazaba a la tranquilidad. Un año entero para planificar unos Juegos Olímpicos.

Me hacía mucha falta. Por diversas razones, no había podido disfrutar plenamente de los últimos veranos. En esta ocasión, la historia es muy distinta. Además, los meses de mayo y junio fueron muy duros. La disputa encadenada del Campeonato del Mundo y de los Juegos Europeos, el sacrificio de tener que bajar de peso (del menos 60 en el Mundial, al menos 57 en los Juegos Europeos), y la presión de saber que estaba en juego el pase a París 2024 formaban un cóctel explosivo. Felizmente, lo pude superar todo y, ya digo, este verano de 2023 ha sido el mejor en mucho tiempo», comentó el boxeador en una entrevista a la web del Proyecto FER.

«En noviembre, tengo otro torneo internacional en Eslovenia. A partir de lo que sea capaz de hacer en estos dos próximos eventos, sabré si puedo ir a una competición que se celebra durante el mes de diciembre en Dubái, en la que se darán cita los 4 mejores púgiles del mundo en cada categoría de peso. Yo, ahora mismo, estoy el quinto en menos 60», explica Quiles.

De cara ya a 2024, el boxeador de Elda no conoce al detalle su hoja de ruta. Sí sabe que, en mayo, dos meses antes de los Juegos Olímpicos, habrá, de nuevo, Campeonato del Mundo. Con respecto al peso en el que va a competir en los próximos torneos, Quiles señala que lo hará «en menos 60. Sólo competiré en la categoría olímpica de menos 57 en los Juegos de París. Me cuesta un tiempo bajar de peso, conlleva unos sacrificios y, sobre todo, me vuelve un poco más vulnerable. Por tanto, hasta después del Mundial de 2024, cuando falte aproximadamente un mes para los Juegos de París, es cuando me adentraré en esa bajada de peso», señala el púgil alicantino al FER.

Por último, José Quiles siempre ha expresado sus ganas de revancha deportiva tras la decepción sufrida en los Juegos de 2021. «En Tokio, tuve muy mala suerte. Dos meses antes, tuve que pasar por el quirófano tras romperme el bíceps del brazo izquierdo. Llegué muy mermado y falto de preparación. Espero aterrizar en París pletórico y a tope. Si es así, puedo optar a todo. Lo he demostrado», afirma.