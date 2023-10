Un parcial de 13-1 en el último cuarto condenó a un Lucentum que tuvo vida hasta que se le agotaron los triples. Festival anotador de Gudmunsson y Balint que finalmente no fue suficiente para doblegar a un Leyma Coruña que sufrió la dura defensa lucentina. El HLAlo fio todo a los triples, lanzó 40 de los que anotó 14, pero no pudo encontrar muchos más recursos ofensivos ante un rival poderoso que se llevó el encuentro en los últimos minutos aprovechando el desconcierto visitante. Gudmunssson se exhibió con seis triples, Balint anotó otros cuatro y Harris tuvo la muñeca caliente en el tercer cuarto. Pero faltó fortaleza bajo el aro. Los 27 minutos de Barro solo aportaron cuatro puntos y Bercy tuvo luces y sombras. El Lucentum consiguió remontar en el festival del tercer cuarto después de ir siempre por detrás, pero en el último faltaron recursos y se frenó en seco la producción ofensiva. Fue un gran partido en términos generales basado principalmente en el acierto desde el triple y en la dureza defensiva tras el descanso. El Lucentum demuestra que puede competir ante los grandes de la categoría.

No arrancó el HLA con buen pie. El Leyma Coruña endosa un 12-2 de inicio a un Lucentum que no encontraba su camino, desorientado y caótico en ataque. Solo los triples de Balint y Davison evitan que la situación fuera crítica, pero aun así, el 21-10 que lucía el marcador no presagiaba buenas noticias. El conjunto gallego era el dueño y señor del partido mientras el HLA estaba muy incómodo en la pista. El encuentro tenía un ritmo frenético pero los alicantinos estaban muy alejados de su estilo y sobre todo del juego exhibido en la primera jornada. Con un 24-17 finaliza un primer cuarto de claro color gallego y preocupación en el cuadro visitante. Los 13 puntos de Jakovics con sus tres triples hicieron mucho daño.

Gatell hace mejor al HLA en el arranque del segundo cuarto con brillantes acciones defensivas y obliga al Coruña a pedir su primer tiempo muerto con 26-20 en el marcador. El equipo mejoró atrás pero pecaba de precipitación en ataque. El HLA no anotaba pero lograba frenar la sangría ofensiva de su rival. Dos triples seguidos de Balint varían el decorado del partido y conceden esperanza al Lucentum. El encuentro se igualó en el segundo cuarto con la actuación de Gatell y Bercy aunque sin acabar de soltarse en ataque. Con el 36-30 al descanso, las cosas ya pintaban de otra forma tras dejar atrás un horroroso primer cuarto.

Balint seguía caliente y anota sobre la bocina su cuarto triple en el arranque del tercer cuarto. El intercambio de golpes no beneficiaba al Lucentum, siempre por debajo, pero la descalificación de Jakovics era un dato positivo para un HLA que vio la luz con cuatro triples consecutivos de Gudmunsson para equilibrar el marcador (48-48). Davison pone al Lucentum por primera vez por delante (48-50) en un espectacular cuarto. El acierto del HLA era total. Harris se suma a la fiesta con ocho puntos seguidos (57-62 y el Lucentum ganaba el festival de triples para llegar al descanso con un igualado 60-62. Harris seguía caliente y sumando. La defensa lucentina no concedía nada a un conjunto gallego que sufría para encontrar un lanzamiento a canasta. Gudmunsson anota otros dos espectaculares triples consecutivos más para acercar al Lucentum a la victoria (63-71).

Los problemas llegaron en cuanto se acabó el goteo de triples. El Leyma endosa un parcial de 13-1 que complicaba las cosas después de haber hecho lo más difícil. Final de infarto. Balón para el HLA con 76-74 a falta de 30 segundos. Una personal en ataque de Barro deja el partido en bandeja para el Coruña. Tuvo la posibilidad de empatar el Lucentum en los últimos segundos pero el lanzamiento de Hook se quedó muy lejos de entrar.