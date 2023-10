El surfista de El Campello Joan García Valero se ha proclamado campeón de Europa de Sup Surf en la categoría júnior, en el campeonato celebrado en la playa de Peniche en Portugal. Joan García se ha impuesto, en una final muy emocionante y reñida, a los representantes de Francia, Alemania y Portugal.

El deportstia campellero había sido seleccionado para este Europeo como representante de España en el equipo nacional en la categoría júnior, tras su reciente participación en el Mundial de Francia.

Con este triunfo en el Campeonato de Europa júnior, Joan García Valero completa sus títulos de campeón de España en Sup Race durante dos años consecutivos y de Sup surf el año pasado.

García Valero, que estudia el grado superior de Actividades Físicas y Deportivas, ha señalado que, aunque en las primeras mangas se encontraba nervioso, conforme fue desarrollándose la competición fue ganando confianza: "Una vez avanzo se me van quitando los nervios. Estoy supercontento. Ha sido una experiencia brutal y una segunda oportunidad después del mundial de Francia. No se pudo conseguir ahí pero sí en este europeo de Portugal".

Ahora, el deportista de El Campello afronta el reto de subir de categoría, al dejar atrás el júnior tras cumplir 18 años: "Doy el salto a la categoría de élite, al open, y me toca pelearme con los mayores. Me va a tocar pelear mucho por el mundial porque el nivel es alto y solo hay cinco plazas, pero voy a luchar por tener mi oportunidad". El joven surfero compite en distintas categorías de pádel surf, entre las que se incluyen este Sup, que consiste en alcanzar la máxima velocidad posible.

El campeón de Europa compite por el club Campellosurfclub y pertenece al equipo OR Training, entrenado por Óscar Ruiz.