Partido de máxima dificultad para el Atticgo Balonmano Elche en la octava jornada de la Liga Guerreras Iberdrola, en el que está en juego el liderato. El Atticgo Elche recibe este sábado 28 de octubre, en el pabellón Esperanza Lag y a las 18 horas, a su inmediato perseguidor.

Caja Rural Aula Valladolid llega a Elche con el objetivo de superar al equipo de Joaquín Rocamora en la tabla, en la que se encuentran igualados a puntos. Hasta la recuperación de Bera Bera, han sido los dos clubes que han liderado el torneo. Ahora lo siguen haciendo, pero junto a las vascas, que llevan dos puntos y un partido más.

Preparadas

El entrenador del Atticgo Elche asegura que el equipo ilicitano “llega bien al partido, sin problemas físicos, trabajando para ajustar cosas. Para mí el liderato es anecdótico a estas alturas. Bera Bera está por encima dos puntos pero tiene un partido más. La lucha se presume ahora mismo entre los cuatro que estamos arriba esta temporada”.

Partido especial. El que gane sale líder…

“Es una cita muy bonita entre dos equipos de los cuatro mejores de la liga en estos momentos, en la que nos volvemos a reencontrar ante nuestra afición después del mal partido ante Bera Bera. Los encuentros con Aula Valladolid siempre han sido muy igualados. Creo que es el rival con el que más hemos ganado y perdido en esta última década. Sabemos que va a ser un partido muy disputado, que se va a decidir por detalles y esperemos que caigan de nuestro lado”.

Claves

Para Rocamora, “las claves del partido estarán en el dominio del juego transitivo. Es un equipo muy rápido, con mucho acierto en la primera oleada. A partir de ahí genera un ritmo muy alto en el que se encuentran muy cómodas. Es importante no tener pérdidas de balón para evitar este juego en transición. Además, debemos ser nosotras mismas, intentar ser eficaces desde el punto de vista defensivo. Hay partidos en los que nos estamos perdiendo en defensa durante algunos minutos y esto con Aula no lo podemos hacer porque saben aprovecharlo”.

Polémica

El partido tampoco está exento de polémicas. Aula se ha quejado del no aplazamiento del mismo… “Nosotros tenemos en los Juegos de Sudamérica a dos jugadoras fundamentales, Kelly y Marisol. Ellos tienen 3 en este torneo. El calendario es muy apretado y en noviembre tenemos competición europea. Tenemos intereses distintos, pero tres de los seis partidos de la liga no se han aplazado. Entiendo que puedan estar enfadados por no aplazarlo pero que donde deben protestar es en las asambleas”, apunta el técnico oriolano.

¿Qué les puede pasar por perder a Kelly Rosa y Marisol? “Esperemos que nos pase lo menos posible. El crecimiento general del equipo en su conjunto esta temporada ha venido precisamente por estos dos fichajes. Eran los dos puestos en los que no teníamos jugadoras con prestaciones estables. No me gusta quejarme, así que sólo puedo decir que tener dos bajas me resulta algo anecdótico. Ojalá en el resto de la temporada no tengamos más que cubrir dos bajas. Además a mí personalmente me va a liberar pues cada jornada he de realizar descartes y en esta ocasión no será necesario”.

Sobre la polémica, el Club Balonmano Elche emitía un comunicado en el que expresa su “pesar y extrañeza ante el mensaje público de Miguel Ángel Peñas (entrenador de Aula) y las informaciones publicadas durante los últimos días en la Prensa de Valladolid, por la decisión adoptada de no aplazar el partido”.