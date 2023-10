"No vine aquí para perder este tipo de partidos o permitir que se abran este tipo de brechas". Gündogan, que se estrenó como goleador en el Clásico, mostró su enfado con el vestuario en zona mixta. No le gustó la actitud de algunos compañeros y le pidió al equipo orgullo en las derrotas: "Esto es parte del problema. Tienen que aflorar las emociones cuando pierdes. Y cuando sabes que puedes jugar mejor y hacerlo mejor en ciertas situaciones", se sinceró el ex del City.

Algo ve Gündogan que no le gusta. Tras su gran actuación en el Clásico y su estreno goleador, el jugador se marchó al vestuario muy molesto por la derrota. Así empezaba su discurso: "Quiero ser honesto pero sin pasarme", afirmó el centrocampista tras acabar el partido. "No quiero decir algo que no debería. Vengo del vestuario y obviamente la gente está decepcionada pero después de un partido tan importante y un resultado innecesario me gustaría ver más enfado y decepción".

El alemán pidió al equipo “un paso adelante muy grande” para evitar que se repitan estas situaciones porque si no “el Real Madrid y el Girona se nos van a escapar”. "Si no reaccionas, luego esto se traslada al campo. Tenemos que dar un paso muy grande en este aspecto porque si no el Real Madrid, e incluso el Girona, se pueden escapar", aseguró.

Finalmente, comentó que no vino del Manchester City para perder el tiempo. No puede permitir que pasen estas cosas: "No vine aquí para perder este tipo de partidos o abrir este tipo de brechas. Yo también tengo responsabilidad como jugador veterano para no permitir que el equipo deje que pasen estas cosas", concluyó.