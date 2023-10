Victoria de mérito y el Orihuela se mete en zona de «play off» con una gran remontada con goles de Revilla y Callejón. Desplazamiento del Orihuela a la ciudad deportiva bética con la premisa de seguir sumando y prolongar la buena dinámica de las últimas jornadas para los oriolanos. Toma y daca de salida ofrecieron ambos rivales, con un Orihuela que a los tres minutos estampó su primera ocasión en el poste de Fran Vietes, acción de potente disparo que Adrián Revilla mandaba a la madera local. No había mejor puesta en escena para los alicantinos que de nuevo en poder de Revilla, buscaría área local en un envío de Ayo que está vez el ariete no conectaba. Cuando el Betis Deportivo pisó por primera vez área alicantina, batió la portería de Aitor Arias con una acción que aprovechó Mawuli para adelantar a los béticos. Apenas un par de minutos más tarde, el Orihuela volvería a situar el empate, como no en una acción de un activo Revilla que está vez si, acertó a batir al meta bético para anotar el 1-1.

Ni quince minutos se habían jugado de un alocado arranque de partido que en ambas áreas, ya se había cobrado las primeras facturas. Aunque el Betis Deportivo a balón parado pudo golpear de nuevo para los locales, Sergio Camacho con un remate acrobático puso la última oportunidad de una abierta primera mitad que se saldaba con el empate a un gol. Tras el descanso era cuestión de ver quien ambicionaba más en busca de sumar de tres. Los escorpiones cazaron por momentos la posesión y tras una primera oportunidad para Revilla, colocaron varios cueros con peligro sobre el área local sin finalización. Cuando el Betis Deportivo quiso salir desde atras, intentó dar caza a los alicantinos si bien estos apenas pasaron apuros, algo que llevó al técnico local a buscar tres permutas de golpe. Lejos de funcionar, el Orihuela aprovechó un rechace para situar desde banda derecha un cuero al segundo palo que Juanmi Callejón de cabeza en el segundo poste, picaba abajo para voltear el resultado. Algo menos de un cuarto de hora por delante y el resultado de cara, hizo que el Orihuela se hiciera fuerte en defensa y sólido a la hora de acabar sellando loa tres puntos que demuestran el buen momento liguero por el que transitan.