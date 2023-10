Pablo Ganet, centrocampista del Alcoyano, ha reconocido que la victoria sobre el Algeciras del pasado fin de semana ha sido una importante inyección de moral para un equipo en zona de descenso y que el domingo le toca visitar Castalia para medirse al líder Castellón.

"Ahora mismo no estamos para empatar, vamos a casa del Castellón con la intención de ganar", explicó el internacional ecuatoguineano sobre la delicada situación que arrastra el Alcoyano, que pese a reencontrarse con la victoria en la última jornada, continúa en puestos de descenso.

"Esta victoria nos ha dado la vida, la verdad. Creo que no merecíamos estar tan abajo, en algunos partidos nos han castigado en exceso algunos resultados. Era vital ganar al Algeciras, de lo contrario nos hubiéramos quedado en una situación comprometida", apuntó el centrocampista, que cuajó su mejor actuación desde que llegó al Alcoyano días antes de cerrarse el mercado de verano.

"Estábamos en una situación que si no ganábamos pronto, todo queda en vaso roto. Quizás el Algeciras no tiene el nombre del Málaga, pero iba cuarto clasificado y nosotros hemos conseguido ganarles. Quizás, por ocasiones y juego, no merecimos sufrir tanto hasta el final", resumió.

La actuación de Pablo Ganet fue una de las notas positivas del encuentro al partir de sus botas las mejores acciones del partido. El propio técnico Vicente Parras, que cumplía 150 partidos en el banquillo del Deportivo, reconoció que supo aprovecharse muy bien del trabajo de desgaste de la primera parte. "Con el partido roto, tiene unas condiciones increíbles para brillar", admitió.

"Estoy muy a gusto en el Alcoyano, tenemos plantilla para estar más arriba en la clasificación y nos está pesando el mal inicio de temporada que tuvimos. Esta victoria nos puede dar la tranquilidad y confianza que no hemos tenido en muchos partidos debido a la situación en la tabla. Todavía estamos a tiempo para muchas cosas, el camino es el que hemos abierto frente al Algeciras, los tres puntos hacen que se vean las cosas de manera diferente", concluyó.