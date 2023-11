El equipo del Grupo de automoción La Grajera, con más de 20 concesionarios de Toyota y Lexus repartidos entre Alicante, Barcelona, Navarra y La Rioja, vuelve a situarse al volante del Toyota Yaris para disputar el 29 Rally La Nucía - Mediterráneo. Se trata de la última prueba sobre asfalto en el calendario de la Toyota Gazoo Iberian Racing Cup 2023. La prueba se disputará los días 2, 3 y 4 de noviembre y será válida para el Súper-Campeonato de España de Rallys (S-CER).

El copiloto Claudi Ribeiro “Leites” no es novato en esta cita, pero para Llovera se trata de la primera vez. El piloto del Grupo La Grajera, está “ansioso por iniciar los reconocimientos y sobre todo por el rally. No he disputado nunca las especiales de Alicante, aunque por las referencias que me han llegado, son exigentes y requieren una concentración constante, no hay un momento de respiro. Con “Leites” somos conscientes que los reconocimientos serán vitales, una vez más este año, estamos preparados y motivados para lo que haga falta”.

A parte de ser terreno desconocido, todo apunta a que las condiciones climatológicas serán una dificultad atípica: “Parece que la lluvia y las bajas temperaturas pueden provocar más de un susto añadido. En este aspecto poca cosa podemos hacer, nuestro objetivo es preparar el rally lo mejor posible en todos los sentidos después, cuando empiece “la fiesta”, tendremos que adaptarnos a las condiciones que se nos presenten”.

Características de la prueba alicantina

Los equipos inscritos al test previo al rally alicantino tendrán la oportunidad de ajustar sus mecánicas en el “shakedown” que se disputará el viernes día 3, entre las 9:30 y la 11:30 horas, en el tramo BolullaTárbena. Un total de 4,503 km en subida de características parecidas a las cronometradas que tendrán que superar en carrera. El mismo viernes, a partir de las 14:30 horas, se dará la salida al primer equipo en la primera etapa desde el podio ubicado en la salida de la zona deportiva de La Nucía.

En esta primera jornada del rally los equipos tendrán que superar un total de 308 km de los cuales 75 km serán de velocidad. El recorrido cronometrado estará repartido en dos secciones de 3 especiales cada una. Las cronometradas Vall de Ebo-Pego (10,383 km) y XalóBernia (16,192) se repetirán en ambas secciones, mientras que Tárbena-Rates (7,395 km) sólo se superará en la primera y Bolulla-TárbenaRates (14,448 km) sólo en la segunda.

La segunda etapa se iniciará a las 8:30 horas del sábado (día 4). El formato de este segundo día de competición será muy parecido al de la jornada anterior. También 2 las secciones a superar con tres especiales cada una. En total 293 km, de los cuales 76 km estarán repartidos en 6 cronometradas. Torremanzanas-Benifallim (11,754 km) y El Rebocat (13,162 km) se disputarán en dos ocasiones, mientras que dos versiones de Tudons-Relleu, de 15,813 km en la sección 4 y 10,816 km en la sección 5, completarán el trazado de esta segunda etapa. El recorrido total del rally será de 600,837 km de los cuales 151,454 serán cronometrados.

La ceremonia de salida este año se celebrará en el Parking de la Muixara y la entrega de trofeos se hará en el Pabellón del mismo nombre. Benidorm y Alcoy acogerán los reagrupamientos de la segunda etapa.