Corría la década de los sesenta cuando, una calurosa primavera, en un recóndito lugar de Estados Unidos, un joven guitarrista se despertó en mitad de la noche para grabar un sencillo riff que se le acababa de ocurrir entre sueños. Parecía pegadizo. Eso debió de pensar el cantante de su banda porque, días más tarde, en el propio estudio de grabación, escribió para aquella música una letra que reflejaba el espíritu general de los jóvenes de su generación. Años después, aquel tema se situaría a la cabeza de la historia del rock.

A punto de cumplir ochenta años, ese músico, incluido en la lista de los mejores guitarristas de todos los tiempos, aún dice que el rock es lo que hace mover su corazón. El mío también se mueve a golpe de rock… y de baloncesto. Porque no me digan que el recital que nos dio Bradley Davison el otro día en el Pedro Ferrándiz, anotando 31 puntos y colocándose como MVP de la jornada con récord de puntos por partido en lo que va de liga, no fue de los que hacen vibrar como la mejor de las bandas de rock. Qué clase, qué eficacia, qué ritmo imprimió al partido. Parece que esta dura temporada de la LEB Oro nos va a dejar mucho rock and roll de manos de nuestros tiradores gracias al repertorio inacabable de Guđmundsson o de Kostadinov.

Sus lucentinas majestades tienen este domingo una cita ineludible en Melilla. El HLA Alicante se reencuentra con su antiguo entrenador, Rafa Monclova, y con la gran promesa de nuestra cantera, Guillem Arcos, que ahora prueba suerte un poco más lejos de casa. A ellos se acaba de unir para reforzar al equipo Óscar Alvarado, al que tantas veces nos hemos enfrentado en los duelos contra TAU Castelló. Habrá mucho rock and roll en la cancha, así que esperemos que los nuestros tengan inspirada la muñeca y hagan suyo eso de "If you start me up, I’ll never stop...” y podamos seguir disfrutando de las asistencias de Kostas a Barro, de Davison a Gatell, y esos mates al aro con la energía de Bercy y de Hook que nos levantan del asiento como la música de la banda de rock más longeva de la historia. Ojalá el partido acabe con un nuevo baile de la victoria sobre el parqué y veamos a Mus Barro hacer de las suyas.

Este domingo, no se fíen ni un pelo del Melilla Ciudad del Deporte. Aunque sea el equipo colista, si algo hemos aprendido de esta liga es que cualquier cosa puede pasar. Y por eso la LEB Oro nos engancha, nos hace vibrar. Mueve nuestros corazones como lo hace el rock. Y de finales de infarto con palmeos en las últimas décimas, taquicardias y desfibriladores sabemos un rato los lucentinos. Como ese músico que abría esta historia.

Aquel año era exactamente 1965. Aquel lugar, el hotel Fort Harrison de Clearwater, en Florida. Aquel joven guitarrista era Keith Richards. Y aquella canción no era sino el reflejo de lo que sentimos quienes amamos el baloncesto en Alicante. Sin Lucentum, I can’t get no satisfaction.