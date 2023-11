Tras la resaca copera el Orihuela regresaba a la competición doméstica buscando dar continuidad a la buena dinámica de resultados ante el Yeclano. El conjunto alicantino ya remó desde que prácticamente Carrero Romera ejecutó el pitido inicial, pues los murcianos trenzaron a los dos minutos la acción del primer gol del encuentro, donde Satoca estuvo acertado al batir a Aitor Arias y hacer saltar por los aires el plan inicial oriolano.

Los locales se pusieron a buscar área yeclana con algún que otro esférico en largo que no encontró la manera de generar peligro. Por momentos el encuentro no era capaz de coger ritmo, siendo este trabado entre dos rivales que alternaban la posesión del esférico y donde el Orihuela no acababa de encontrar su sitio en el terreno de juego, condenado a llegar al descanso en desventaja.

Otro gol tempranero

En la reanudación volvió a golpear pronto el Yeclano para hacer el segundo, en una asistencia que cazó Silvente con la izquierda para poner en más apuros a los alicantinos. Quedaba batalla aún por delante y los escorpiones sacaron su aguijón cuando Fran Martínez cazó un remate para ajustar distancias tras batir a Sergio Díaz.

Sin embargo, el gol local fue un espejismo, pues tres minutos duró la exigua ventaja visitante. El Yeclano volvió a insistir en la idea de perforar porteria local y lo hizo cuando Serpeta recortó en área local y ajustó su remate para hacer el 1-3. El Orihuela nunca decayó y apretó sobre el área de Sergio, al que de nuevo baterían cuando a cuatro minutos para cumplir el tiempo reglamentario, Juanmi Callejón cazó un testarazo para hacer el 2-3 definitvo.

Los locales se volcaron a la desesperada en busca de rescatar al menos un punto, pero el Yeclano se hizo fuerte y sumó tres puntos para romper la buena dinámica de los oriolanos.

FICHA DEL PARTIDO

Orihuela CF: Aitor Arias, Damian, Fran Martínez, Revilla, Ayo, Armando (Camacho, m.46), Brian Pallares, Juanmi Callejón, De las Cuevas (Nacho Muñoz, m.46), Marc Sirera y Mendi (Salinas, m.56).

Yeclano Deportivo: Sergio Díaz, Uri (Rodríguez, m.66), Gabri, Iniesta, Riquelme, Silvente, Pau Pérez (Serpeta, m.66), Algisi, Olmedo, Pedrosa y Satoca.

Goles: (0-1) Satoca, m.2, (0-2) Silvente, m.55, (1-2) Fran Martínez, m.65, (1-3) Serpeta, m.68,(2-3) Juanmi, m.85

Árbitro: Carrero Romera (comité catalán). Amonestó por los locales a Armando Ortiz y por los visitantes a Iniesta, Silvente, Sergio Díaz y Serpeta.