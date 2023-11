Después del sabor agridulce que dejó la visita a San Sebastián (una mala actuación con una valiosa victoria) el Barça se relame ahora con la posibilidad de sellar la clasificación para los octavos de la Champions en el cuarto encuentro de los seis de la liguilla. Una ilusión bárbara para Xavi, que se ha comido las dos eliminaciones sin pasar de la fase de grupos.

Pero aquella amargura está olvidada. Quizá formaba parte del aprendizaje que comporta ser entrenador de élite, tal vez sean las experiencias que a uno le conducen a mejorar. Ahora el Barça lleva un pleno y en disposición lograr el pase por anticipado.

"Estamos a mitad de camino de recuperar a un Barça grande", decía Xavi, en el balance de los dos años que se cumplen como máximo responsable técnico del equipo.

No estaba nada afectado por el mal partido de Anoeta porque, al fin y al cabo, el Barça sumó tres puntos "vitales" que le permitieron incluso recortar distancias con el Real Madrid (empató con el Rayo) y Atlético (perdió en Las Palmas), pero admitía de nuevo que su equipo no estuvo fino y no mereció el triunfo. Apuntó que sí lo mereció ante el Madrid, que perdió en el tiempo añadido.

La película perfecta

"Tenemos que recuperar la excelencia en el juego", dijo. Y recuperar también la identidad de un equipo intenso que presiona para robar cuanto antes el balón, virtudes que se difuminan por momentos. El modelo ideal es el Barça que ganó la Supercopa de España en enero con una lección de fútbol al Madrid.

"El escenario ideal es jugar un fútbol exceso y ganar por goleada, esa es la película perfecta", expuso, sugiriendo, de inmediato, que eso pocas veces se repite, por no decir ninguna. Aquel clásico de Arabia se acercó. Fue el punto de inflexión "para que los jugadores se lo creyeran". "Ese día se juntó todo: juego, resultado y un título", resumió.

Xavi convirtió en virtud el hecho de que el Barça gane tantos partidos en los últimos minutos. Donde no llega el fútbol llega "la fe y el coraje". De San Sebastián regresó con una certeza: no volverá a poner a Cancelo de extremo. Fue un recurso táctico ante el Madrid y la Real. "Volverá a jugar de lateral lo más pronto posible, porque de extremo él no se siente cómodo ni yo tampoco".

"Cancelo volverá a jugar de lateral lo más pronto posible, porque de extremo él no se siente cómodo ni yo tampoco" Xavi Hernández - Entrenador del Barça

Kounde, feliz de central

Si Cancelo vuelve a jugar de lateral inmediatamente, si Araujo será el recambio para ocasiones especiales como es anular a Vinicius, y si Sergi Roberto es la tercera opción, parece descartado que Jules Koundé vuelva a la banda.

El defensa francés está contento de ser empleado únicamente de central. Es su posición favorita y en la que desea jugar, como le repitió a Xavi en una charla a final de temporada. "Nunca me voy a negar a jugar de lateral", garantizó Koundé.

El internacional francés reconoció que los futbolistas tenían "sensaciones un poco mixtas" tras el partido ante Anoeta, pero predominaban las positivas por la victoria.

"A lo largo de la temporada hay partidos en los que no te encuentras bien y has de sacar los tres puntos. Sucedió el año pasado y quizá suceda otra vez" Jules Koundé - Defensa del Barça

"Seguir sufriendo juntos"

"A lo largo de la temporada hay partidos en los que no te encuentras bien y has de sacar los tres puntos. Sucedió el año pasado y quizá suceda otra vez esta temporada; lo importante es reconocerlo, analizar en qué punto se puede mejorar, seguir trabajando y seguir sufriendo juntos como lo hicimos en el último partido", explicó Koundé, que reaparecía después de tres partidos lesionado.

El defensa francés que el equipo tuvo momentos de "desconexión" en Anoeta, y eso provocó que el equipo concediera más ocasiones a la Real. Una dinámica que este año se repite con frecuencia. Ter Stegen ha encajado ya 12 goles en 12 jornadas. El año pasado solo fueron dos.