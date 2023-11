Tardará en olvidarse lo ocurrido el pasado fin de semana en el encuentro entre el Santa Pola y el Jove Español B del grupo 8 de la 1ª Regional de juveniles. El árbitro tuvo que suspender el encuentro cuando Enzo, jugador del conjunto de San Vicente de 17 años, cayó desplomado tras una brutal agresión por la espalda de un jugador rival. En ese momento se vivieron imágenes terribles que enviaron al joven jugador directamente al Hospital tras perder la conciencia. "Nos percatamos que está inconsciente tras un golpe en la cabeza que desconozco su procedencia", escribió el árbitro del encuentro en el acta.

Las escenas fueron duras en ese momento, especialmente para la madre del jugador, que saló al terreno de juego con el susto en el cuerpo tras ver al deportista sin capacidad de respuesta. "Veía a mi hijo que se moría. Le cogí del brazo y no respondía, no tenía fuerza", señaló la madre, que recuerda que su hijo no recordaba absolutamente nada cuando recuperó la conciencia. Posteriormente, presentó una denuncia ante la Guardia Civil y el club ha denunciado el caso a la Federación Valenciana, señalando a una “brutal agresión” por parte de un jugador del Santa Pola "por la espalda, pegándole un codazo de arriba abajo al cuello".

"Quiero dar las gracias al Club Jove Español San Vicente por el trato ejemplar que han tenido con mi hijo Enzo Fernández. Se han preocupado por él sin dejarlo un segundo solo hasta que llegó la ambulancia que ha tardado demasiado, mi hijo inconsciente en el suelo. Palabras de mi hijo Enzo cuando ha recuperado la conciencia, mamá me alegro que estés junto a mí. Por un momento he pensado que no lo contaba ya", escribio Noemí Ferreria en las redes sociales horas después de la agresión.

Además, el club de San Vicente acusa al árbitro de desentenderse y de "hacerse el loco". "Directamente se marchó al vestuario", afirma la denuncia del Jove, que subraya el hecho de que el árbitro ni siquiera se acercó al jugadro agredido.

Tardó la ambulancia unos 15 minutos en en llegar para trasladarle inmediatamente al hospital y una hora después Enzo comenzó a recuperar la memoria. El jugador se encuentro en casa recuperándose pero ha pasado horas difíciles con vónitos y mareos. El Jove espera que se tomen medidas y que el supuesto agresor recibe su merecido castigo.