Ilia Topuria ya avisa a Volkanovski. «Mi predicción es terminar en la primera ronda. ¿Cuál es la tuya?», afirmó en sus redes sociales segundos después de que se hiciera oficial el que puede ser el combate de su vida. El hispano georgiano afincado en Alicante medirá sus fuerzas con el campeón de la categoría de peso pluma el 17 de febrero de 2024, protagonizando la pelea más importante del UFC que se disputará en Los Ángeles. «La derrota no está en mi vocabulario. Estoy hecho para el triunfo y la gloria me pertenece. Yo solamente me quiero muchísimo», aseguró Topuria, deseoso de ser poseedor del cinturón que le acredite como el rey de las artes marciales mixtas.

Ilia Topuria da un "golpe" a una casa de apuestas con su fe ciega en Alcaraz El combate entre Topuria y Volkanovski estaba previsto para el pasado enero, pero tuvo que ser aplazado después de que el peleador australiano recibiese un espectacular golpe. Como consecuencia de las brechas que dejó al luchador el fulminante KO con el que se saldó el combate ante Makhachev en octubre, el compromiso agendado con Topuria quedó suspendido, ya que el australiano no podía llegar en condiciones. El luchador afincado en Alicante no tardó en subir a sus redes sociales un vídeo sobre su combate con Alexander Volkanovski, con el que lleva ya muchos meses cruzando declaraciones y reclamando una oportunidad por el cinturón. Haciendo referencia a sus catorce triunfos anterior,es el hispano-georgiano aparece con una rosa en un sofá y escribió «la decimoquinta rosa» junto a una predicción: «Mi predicción es terminar en el primer asalto, ¿cuál es la tuya?». Ilia Topuria, el luchador de UFC que entrena y reside en Alicante Forjado en Alicante La nueva estrella de las artes marciales mixtas nació en Alemania pero se marchó con sus padres a Georgia cuando tenía siete años. A los 15 se instaló en Alicante donde se forjó en el deporte que le está dando gloria, concretamente en las instalaciones del Climent Club a las órdenes de Agustín y Jorge Climent. Sus cualidades para el combate se vieron desde el primer momento en el que pisó un ring y ya lo advirtieron sus entrenadores, que tenían claro que estaban ante una futura estrella. Algo grande se estaba forjando en Alicante. No les faltó razón a sus preparadores. Desde entonces, desde la humildad y el trabajo, ha ido consiguiendo metas hasta llegar a la UFC, el templo de las MMA y donde solo los elegidos pueden competir en la mayor empresa de artes marciales mixtas en el mundo. Allí está Ilia asombrando a todos con su espectacular estilo y convirtiéndose en un fenómeno de masas. A sus 26 años ha ido pasando etapas sin prisa hasta que le llegó su oportunidad en Las Vegas. Ahora tiene claro que persigue lo máximo, el cinturón que le proclame como el mejor del mundo de las MMA. El 17 de febrero es una fecha que ya está marcada a fuego en su calendario. Desde que debutó con sólo 18 años en el campo profesional cuenta todas sus apariciones por victorias. Necesitó ocho combates para que la UFC se pusiera en contacto con él para ofrecerle una pelea, como reemplazo de última hora, con solo 10 días de antelación. «El Matador», que había superado recientemente el Covid cumplió pese a tener que hacer un recorte de peso muy agresivo en poco tiempo. La estrella busca el cinturón.