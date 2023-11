Un total de 47 clubes de fútbol sala de la provincia de Alicante se han rebelado ante la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana y, a través de un comunicado, firmado por todos ellos, solicitan más flexibilidad a la hora de asignar sus entrenadores en los diferentes partidos, sobre en la categorías base y aficionado. Hasta el momento, la Federación solo permitía sentarse en el banquillo a los técnicos asignados a los diferentes conjuntos. En caso de no poder asistir a los encuentros, los equipos no pueden contar con un sustituto y tienen que ser los delegados, que en la mayoría de casos no tienen ninguna formación, los que tienen que dirigir a los respectivos equipos desde el banquillo ante la ausencia de sus entrenadores y, además, son castigados con una multa de 30 euros.

Los clubes, incluso, en caso de no modificarse esta normativa, amenazan con un posible plante o huelga, porque entienden que deben disponer de alternativas para poder contar con otro técnico en el banquillo de sus equipos cuando sus entrenadores asignados no puedan asistir. Además, recuerdan que en la mayoría de los casos, los preparadores no son profesionales, tienen otros trabajos y no tienen disponibilidad absoluta para poder estar presente siempre en los partido. El comunicado, dirigido al presidente de la FFCV, Salvador Gomar, a su secretario, César Calatayud, al presidente del Comité Técnico de Fútbol Sala, Nacho Cantó; al presidente del Comité de Entrenadores, Joaquín García Sánchez, y a la Delegación Alicantina de la FFCV dice lo siguiente: Los clubes abajo firmantes EXPONEMOS: Que tras los acontecimientos sufridos esta jornada pasada del 11 y 12 de noviembre de 2023 sobre la situación que se ha vivido en categorías de fútbol sala de base y aficionado en toda la región alicantina, en la que se ha imposibilitado la correcta alineación de los entrenadores/monitores titulados desde la aplicación Novanet a equipos del propio club en los que no figuraban como entrenadores/monitores titulares de dicho equipo. Consideramos que cada que cada club tiene como Entrenador Sala Titular (EST), Monitor Sala, Auxiliar Sala y Entrenador en Prácticas que ha pagado una formación, una cuota anual, la licencia y la mutualidad, debe de tener la posibilidad de poder alinearse en cualquier equipo del propio club. Situaciones como que el EST esté indispuesto por enfermedad puede propiciar que ese equipo no se pueda presentar a la competición, lo cual es inviable. Otra situación que se puede dar es tener a entrenadores con licencia EST de un club donde tenga doble licencia en dos equipos del mismo club y ambos equipos jueguen a la misma hora el mismo día. Y un largo etcétera. Hay que ser consciente que si un entrenador no puede acudir a un partido, un compañero (al igual que en cualquier otro trabajo) tendrá que sustituirlo sin generar ningún problema. Esto, con la nueva normativa, es impensable. Que alguien sustituya a un compañero (ambos titulados) siempre debería de ser mejor opción que únicamente alinear a un delegado (el cual, no tiene ninguna formación). Solicitamos que se tenga en cuenta estas situaciones citadas en el párrafo anterior y que se dejen alinear a los entrenadores de cada club en la totalidad de los equipos como pasaba hasta ahora, ya que todos los clubes aquí citados estamos de acuerdo en que se nos está imposibilitando el poder gestionar de forma correcta cada equipo de los propios clubes en cuanto a disponer de entrenadores suficientes para todos los equipos. Además, solicitamos una reunión con carácter urgente con los cargos a los que va dirigido este documento antes del día 15 de noviembre de 2023, documento apoyado por clubes de fútbol sala de carácter aficionado y dónde se incide en que todo lo que ha sucedido es en categorías base. Si no solucionamos este problema antes de esa fecha y tenemos una reunión antes de la fecha mencionada, se tomarán por parte de los clubes medidas que irán encaminadas a la no disputa de ningún partido de categorías base (desde benjamín hasta Regional Preferente). Además, clubes que tienen equipos en juvenil División de Honor y Tercera División nacional también apoyan este movimiento. Atentamente, los clubes firmantes: – CD Calpe Futsal – CFS Petrer – CFS Dianense – Xaloc Alacant FS – FS Castillo de Biar – CD Paidos Denia – CD Orihuela FS – FS Callosa – FS Altea – CFS Ribeco Castalla – UD La Hoya – Serelles Alcoy FS – CFS Horadada – CD Horadada Thiar – FSF Joventut D’Elx – Futsal San Vicente – Futsal Ibi – Aspe FS – Busot FS – Nueva Elda FS – Pinoso Atlethic Fs – Elche 2012 CFS – CF Unión Beneixama – CFS Costablanca Altea – CFS Sporting La Nucía – SMM Novelda FS – Torres San Vicente FS – CFS UD Torrevieja – Novelda Unión CF – C.D Trotamundos de Jijona – Ye Faky FS – CFS L’Alfas del Pi – Villena FS – Bel-liana FS – Hondón de los Frailes FS – Atl. Alone Guardamar FS – Hércules San Vicente FS – RCD Albatera – Mutxamel BeniFutsal FS – CD Faro de Santa Pola FS – Esport Base Benissa – CD Xaló Futsal – CFS Castalla – Racing Ondarense CFS – CFS Intercity Crevillent – Formentera CF – CFS San Blas Sax