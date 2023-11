Los clubes de la provincia de Alicante de fútbol sala -más de 50- han dicho basta. Sus representantes han decidido no acudir a la reunión convocada este jueves, a las siete de la tarde, por la Federación de Fútbol de la Comunidad de la Valenciana, en València; y han decidido que se presentarán a los partidos que sus diferentes equipos, desde benjamines hasta la categoría senior Preferente, tienen que disputar este fin de semana, pero advierten que están dispuestos a no jugar, si no se soluciona el problema con sus entrenadres. Los encuentros desde Tercera División hasta División de Honor sí que disputarán, al estar bajo el amparo de la Federación Española.

Una posición de fuerza en contra de una norma, que califican como “absurda”, como es la de no permitir sustituir a sus entrenadores de sus diferentes conjuntos cuando los titulares y adscritos a sus diferentes equipos no lo puedan hacer por enfermedad o trabajo.

Los clubes alicantinos no acudirán a la reunión porque consideran que se tenía que haber llevado a cabo en la sede de la Delegación Alicantina en la capital de la provincia, ya que todos son de Alicante y la mayoría de sus dirigentes tienen que perder de trabajar o entrenar para poder asistir. Consideran que lo más lógico hubiera sido que los directivos de la Federación Valenciana se hubieran desplazado a Alicante y hubiese sido más cómodo para las dos partes.

En el caso de optar por la “huelga” y por no jugar los encuentros, aseguran que se trata de una medida de protesta ante una norma que consideran que es “totalmente absurda” y recuerdan que a los equipos que no acuden a los encuentros sin su entrenador titular son sancionados con la pérdida de los partidos, por 6-0, y con una multa económica. La decisión de no jugar, ocasionará el consiguiente “disgusto” de los padres y las madres, porque sus hijos e hijas no pueden disputar sus partidos, señalan fuentes de los clubes alicantinos.

Además, aseguran estas mismas fuentes, que la normativa de la Real Federación Española de Fútbol, en estos mismos casos, sí que permiten la sustitución de los diferentes técnicos.

Desde la Federación Valenciana, a través de su presidente, Salvador Gomar, han explicado que sí que se puede y que existe un programa informático que, apretando un botón, pueden pedir el cambio de entrenador. Sin embargo, los clubes alicantinos recuerdan que, muchas veces, estos cambios se producen a última hora, porque alguno de los técnicos, que no son profesionales, se han puesto enfermos o no han podido cambiar sus horarios de trabajo. Además, afirman, que llamar al teléfono del órgano federativo autonómico es una “misión imposible” porque los fines de semanas no están, nadie lo coge y no disponen de un teléfono de guardia para estos casos.

Gomar ha indicado que el problema se va a solucionar y que lo que ha ocurrido ha sido un fallo informático. Sin embargo, desde los clubes no se fían. Si se corrige el error, jugarían este fin de semana, pero, aún así, pedirían una nueva reunión para la próxima semana para cerrar un acuerdo defintivo y que no se vuelva a producir estos casos.

Los clubes alicantinos recuerdan que todos sus equipos tienen adscritos un entrenador, con su titulación y por el que han pagado 300 euros de ficha. Y entienden que, lo más lógico, sería que cada equipo pudiera decidir, en caso de no poder ir el titular, poder relevarlo por alguno de los que tienen en sus diferentes equipos y que todos están dado altos y pagados en la Federación Valenciana.

Otra de las cuestiones que no entienden es que los delegados o delegadas, por los que se pagan 50-60 euros, están para ayudar al entrenador y a la organización del partido. Además, aseguran se les permite sentarse en el banquillo, pero no dar instrucciones, además de no contar, en la mayoría de los casos, con la formación y preparación necesaria para entrenar.

Con este plante, los clubes alicantinos confían en que el presidente de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana y sus directivos, den marcha atrás, revoquen esta norma y que permitan, al igual que hace la Federación Española, poder sustituir a los entrenadores y que sea cada equipo el que decida sus entrenadores, cuando el adscrito no pueda acudir a los encuentros. O, en el caso contrario, disponer de más facilidades a la hora de poder realizar el relevo cuando se produzca un contratiempo de última hora.

Los clubes firmantes:

– CD Calpe Futsal

– CFS Petrer

– CFS Dianense

– Xaloc Alacant FS

– FS Castillo de Biar

– CD Paidos Denia

– CD Orihuela FS

– FS Callosa

– FS Altea

– CFS Ribeco Castalla

– UD La Hoya

– Serelles Alcoy FS

– CFS Horadada

– CD Horadada Thiar

– FSF Joventut D’Elx

– Futsal San Vicente

– Futsal Ibi

– Aspe FS

– Busot FS

– Nueva Elda FS

– Pinoso Atlethic Fs

– Elche 2012 CFS

– CF Unión Beneixama

– CFS Costablanca Altea

– CFS Sporting La Nucía

– SMM Novelda FS

– Torres San Vicente FS

– CFS UD Torrevieja

– Novelda Unión CF

– C.D Trotamundos de Jijona

– Ye Faky FS

– CFS L’Alfas del Pi

– Villena FS

– Bel-liana FS

– Hondón de los Frailes FS

– Atl. Alone Guardamar FS

– Hércules San Vicente FS

– RCD Albatera

– Mutxamel BeniFutsal FS

– CD Faro de Santa Pola FS

– Esport Base Benissa

– CD Xaló Futsal

– CFS Castalla

– Racing Ondarense CFS

– CFS Intercity Crevillent

– Formentera CF

– CFS San Blas Sax