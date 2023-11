El entrenador del CF Intercity, Alejandro Sandroni, cree que el partido de este sábado (18.00) ante el Real Murcia es «una gran oportunidad para seguir creciendo, con el apoyo de nuestra gente». «Estamos en buen momento, el equipo ha crecido desde el inicio de la temporada. Es mérito de los jugadores, de creer, de trabajar cada día. Lo único que pretendemos es que la racha se prolongue, pero cada semana hay que volver a demostrarlo», afirmó.

Sandroni abogó por trabajar «cien minutos» porque «puede ser que estemos más o menos acertados o que el rival sea mejor, pero no podemos dejar de hacer nuestro trabajo siempre». Del Real Murcia, el técnico del Intercity explicó que «hace años que no veía un proyecto tan potente» tanto dentro como fuera del campo: «Es un proyecto nuevo, firmaron muchos jugadores, solo quedan tres del año pasado, y todos de superior categoría. Necesitan un proceso, tienen una nueva propiedad que ha hecho lo que no ha hecho nadie: quitar deuda. Tienen presión de resultados, que se ha llevado por delante ya un entrenador, pero esperamos el mejor Murcia». «A todo el mundo le atrae jugar contra un equipo de la grandeza del Real Murcia. Nos van a exigir lo mejor de nosotros. Pido que venga nuestra gente, tenemos una cantera espectacular y los jugadores necesitan apoyo».