La selección española de rugby busca ese sábado ante Estados Unidos, en la final de La Vila International Cup en Villajoyosa (20.00 horas), una victoria de prestigio que afiance la nueva era iniciada con la llegada a la dirección deportiva del equipo del técnico argentino Pablo Bouza.

El combinado español afronta el encuentro con buenas sensaciones tras derrotar en la semifinal a Canadá (42-20) y ahora pretende confirmar su progresión ante un rival en plena progresión que destrozó a Brasil (3-48) en la otra semifinal.

«Los Leones», como su rival, se encuentran en plena transformación con el objetivo de formar un bloque competitivo que ofrezca garantías para el próximo gran objetivo, la clasificación para el Mundial 2027 en Australia.

El partido será el último de Miguel Velasco al frente de España, ya que Bouza ha preferido mantenerse en un segundo plano durante el torneo para analizar y recopilar información sobre el equipo.

Tras este partido, el técnico argentino intercambiará su papel con Velasco, quien continuará como entrenador dentro del cuerpo técnico de la selección española.

España encara este partido con cuatro novedades con respecto al duelo ante Canadá. Vicente del Hoyo y Matheo Triki vuelven con la selección, mientras que Joaquín Gali y Nicolás Fernández tendrán la oportunidad de debutar con la absoluta. Mario Pichardie, por su parte, jugará su primer partido como capitán.

Estados Unidos, número 18 del ránking de World Rugby, uno por delante de Los Leones, tiene el mismo objetivo que España, si bien sus aspiraciones van más allá de Australia, ya que será el organizador del siguiente Mundial en 2033. Su cuerpo técnico está plagado de ex jugadores de prestigio, como el ex All Black Alama Ieremia, Elvis Seveali’i o el ex internacional inglés Nick Easter.

Con anterioridad al partido entre ambas selecciones se disputará el encuentro por el tercer y cuarto puesto, también en el campo de El Pantano, entre Canadá y Brasil (16:00 horas).