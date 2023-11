El capitán de la selección española de fútbol, Álvaro Morata, analizó la actualidad de la selección en las horas previas al encuentro que medirá a España con Georgia en Valladolid (20:45 horas). El delantero comenzó hablando de su cambio: "Es una cuestión de confianza. He jugado muchos partidos seguidos y muchos como titular. Me encuentro bien en mi equipo y aquí y soy feliz. Antes me preocupaba de muchas cosas de las que no tenía control. En muchas partes de mi carrera he estado jugando para evitar las críticas, para evitar no llamar la atención por algo negativo. Por eso me ha costado más o he sentido que ir contra mucha gente. Trato de hacer mi trabajo lo mejor posible. Hago 12 o 13 kilómetros presionando e igual fallo dos ocasiones, pero no me importa porque lo doy todo. He aprendido a que hay que estar en una línea intermedia. He podido meter más o menos goles, pero nadie puede decir que no lo he dado todo. Salgo a disfrutar como si fuera el último día siempre". Reflexión que coronó así: "Ojalá sea el año de Morata y ojalá pueda meter todos los goles aquí y en mi club, pero si tengo que estar sin meter goles de aquí al final para ganar la Eurocopa o algo en el Atlético, lo firmo ya".

España sella el liderato y se saca la espina de Clemente en Chipre Lamine y Joselu El del Atlético tuvo palabras de elogio para Lamine: "Tiene 16 años y parece que tiene 27 o 28 años. Es una cosa alucinante. Es para felicitar a todos los entrenadores que ha tenido en su carrera. Es súper maduro, es una realidad. Hace falta cuidarlo poco, es menos tímido de lo que parece, pero es muy buen chaval. Hace bromas, se involucra, es un tío divertido. No parece que tenga 16 años". También tuvo palabras para Joselu, del que comentó lo siguiente: "Joselu y yo hemos compartido muchos momentos cuando éramos muy jóvenes y ojalá podamos seguir juntos aquí. Hemos ganado un título gracias en parte a su gol a Italia. En ataque tenemos un montón de jugadores más combinativos, de tirar paredes o dar el último pase. Y luego hay puñales. No me gustaría ser seleccionador porque me tocaría elegir. Pero para mí y para Joselu es una maravilla poder jugar con todos ellos. Tenemos mil soluciones". Álvaro habló de su responsabilidad como capitán: "Es un orgullo tremendo para mí y quiero dar las gracias a todos los entrenadores que he tenido aquí y a todos los capitanes que he tenido. Eres el que recoge el dinero de las multas y tengo que llamar a alguno para que no se le pase. Y trato de que estén todos cómodos y son grandes jugadores todos". Y pidió la renovación de De la Fuente: "Por supuesto que me gustaría que De la Fuente siga. Las cosas llevan tiempo construirla, se trata de hacer lo más parecido a un equipo y él está dando mucha confianza a todos los jugadores para crear un bloque". El calendario y las lesiones Morata, que ha marcado cuatro goles en esta fase de clasificación, también se refirió al calendario y las lesiones: "A los jugadores no nos preguntan cuando elaboran el calendario. Somos empleados y cumplimos el calendario si más. Las lesiones llegan cuando uno se lo espera y a veces da igual que te cuides o te dosifiques". Y sobre este tema habló de la importancia de saber que en junio hay Eurocopa y cómo afecta eso a los futbolistas: "Todo el mundo quiere estar en la Eurocopa, pero no va a ser a mitad de la temporada como el pasado Mundial. Ahora salvo lesión grave, como Yeremi, al que le mandamos un abrazo, no puedes estar pensando en la Eurocopa cuando hay partidos de mucho nivel por jugar". Y concluyó hablando de la mejor selección de la historia y del ciclo ganador que acaba de iniciar esta selección: "Para mí esta es la mejor selección del mundo por lo que supone venir aquí. Personalmente, creo que España que ganó en 2008, 2010 y 2012 es la mejor de la historia por lo que ganó y porque soy español. Hemos empezado un ciclo ganador al conquistar la Nations League y ojalá podamos seguir en esta línea".