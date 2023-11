Hace una semana, la ilicitana Ariadna Ródenas ponía rumbo a Arabia Saudí. En su equipaje, una bici, una corona y toneladas de ilusión y valentía para superar una nueva aventura, la Titan Desert del país asiático, de la que ya fue campeona en 2022. Una vez alcanzada la cima, ya saben, tocaba lo más difícil, mantenerse.

Ródenas lo hizo. Y con autoridad. Segundo triunfo consecutivo en una de las citas marcadas en rojo en el calendario anual del mountain bike. La ilicitana es leyenda de la carrera saudí, no solo por sus dos victorias sino porque, además, en esta edición ha superado los 3.500 kilómetros recorridos por desiertos, por lo que la organización le ha otorgado la categoría de «Titan Legend». Algo que empezó como una aventura la ha llevado al Olimpo en el que ingresan únicamente los señalados. Perseverancia, calidad y, obviamente, confianza en una misma. Solo así se recorre el camino hacia la gloria en este tipo de citas. Solo así se sobrevive en el desierto.

Dominadora total

El palmarés de Ródenas ya está adornado con una segunda TitanDesert saudí, pero no es el único lugar en el que conocen el dominio de la ilicitana. También triunfó en Marruecos (2021), en Almería (prueba mixta) y ha sido sucampeona mundial XCO M30 y tercera clasificada en la Cape Epic de Sudáfrica.

Hace un año arrolló en su primera victoria en Arabia Saudí, imponiéndose en todas las etapas. La semana pasada no bajó demasiado el ritmo, aunque posiblemente se vio favorecida por la retirada, debido a una enfermedad, de su principal rival, la neerlandesa Tessa Kortekaas. Ródenas, a lo suyo. Se impuso en la general final con un tiempo acumulado de 15 horas, 52 minutos y 42 segundos. La segunda clasificada, Eva Lamela, necesitó cinco horas más que ella para completar la carrera. Moroj Adil completó el podio femenino.

«Estoy muy contenta por revalidar el título en Arabia. Llegué en buena forma y sabía que iba a tener mucha rivalidad con Kortekaas, pero ella se retiró y me quedé sola en la lucha por la general», declaró Ródenas a EFE. «He disfrutado la carrera, pero tampoco ha sido fácil. Las etapas son duras por esas pistas y he pedaleado muchas horas en solitario», agregó.

Tras 355 kilómetros de recorrido y 2.312 metros de desnivel acumulado, Ródenas pudo celebrar el triunfo con la clásica estampa del ciclista levantando su bici al cruzar la línea de meta. Una imagen en la que deportista y herramienta se funden en uno después de haber compartido la experiencia de superar una prueba durísima, que sorprende incluso a profesionales experimentados como el murciano Luis León Sánchez, debutante este año, o el vasco Haimar Zubeldia, que perdió la prueba masculina en la última etapa, en un apasionante mano a mano con Enrique Morcillo.

Y, ahora, una aventura da paso a otra. En la mente de la campeona ilicitana ya está su siguiente reto: la Ruta de los Conquistadores. Para ello pondrá rumbo hacia Costa Rica para disputar una durísima prueba que empieza el día 30 de noviembre. La celebración por el segundo título en Arabia Saudí, por lo tanto, deberá ser corta y moderada.

De la fábrica al desierto

Una alegría que, eso sí, Ródenas transmite en cada pedalada, al disfrutar de un deporte que ama, aunque tardara en descubrirlo, concretamente hasta los 27 años (actualmente tiene 36). Unos compañeros le metieron el gusanillo de la bicicleta a través del duatlón cuando preparaba unas oposiciones y el resultado tras una década es inmejorable.

Y esa pasión ha crecido incluso de la mano de su faceta profesional, ya que la ilicitana trabajaba en la cadena de producción de Mondraker situada en la ciudad de las palmeras, el mismo fabricante de bicicletas con el que ha conquistado sus títulos. «Poder llevar la marca a otros continentes es un orgullo», asevera. De la fábrica al desierto. Y de ahí a lo más alto del podio.

La ilicitana ya es Ariadna II de Arabia. Reina del desierto. Ahora toca seguir descubriendo dunas, recorriendo montañas y completando aventuras, representando con orgullo a su tierra por todo el planeta. Cada vez es más leyenda en la Titan Desert. Y eso también conlleva una gran responsabilidad, la de la rival a batir en cada línea de salida. Ocurrirá en Costa Rica. Y también, dentro de 12 meses, en Arabia. Allí volverá Ródenas en busca de un triplete tan difícil como ilusionante. Porque el siguiente paso de la leyenda es convertirse en mito.