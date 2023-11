La histórica victoria del Deportivo por 2-1 en La Rosaleda da aires a un Alcoyano que encuentra su renacer en la temporada con dos victorias consecutivas, frente a Melilla y Málaga respectivamente. “Estamos muy orgullosos de lo conseguido, hemos hecho historia. Es una gran victoria que se va a recordar durante mucho tiempo, pero ahora no podemos confundirnos", remarcó el técnico blanquiazul en referencia al exceso de euforia que pueda suponer esta ajustada victoria.

Este momento dulce llega justo después de unas semanas en las que Vicente Parras ha estado cuestionado y su continuidad pendió de uno hilo por la mala situación del equipo en la tabla, tras varias jornadas en los puestos de descenso. “Ni ahora me considero el mejor porque el equipo vuelve a ganar ni antes me creía que era el peor entrenador del mundo. Siempre he apostado por la estabilidad emocional y ese es el camino que debemos seguir.”, explicó en la rueda de prensa posterior al encuentro frente al Málaga.

El míster alicantino argumenta este cambio de tendencia en el trabajo mental, “en habernos hecho fuertes mentalmente en las últimas jornadas. En fútbol, un 90 por ciento está en la cabeza y el otro 10 por ciento se encuentra en la mente". Además, defendió que el tipo de fútbol que hace su equipo podrá no ser del agrado de todo el mundo, pero que es efectivo para cada estadio y rival de la categoría. Recalca que su estilo de juego se establece en intentar no encajar goles, luchar cada balón al máximo y dejar rienda suelta a las individualidades “en la parte de arriba para decantar los partidos".

Parras, que se encuentra en su quinta temporada consecutiva en el banquillo del Alcoyano, ha vuelto a dejar su sello en uno de los grandes escenarios de la categoría como antes en el Estadi Nacional de Andorra, Can Misses, Alfredo Di Stéfano, Ciudad Deportiva de Villarreal, Las Gaunas, Los Pajaritos, Lezama, estadio Jesús Navas, Ciudad Deportiva Antonio Puchades o El Vivero, por citar solo algunos.

El Alcoyano recibe el próximo sábado al Real Madrid Castilla, el miércoles 29 de noviembre jugará en el Nuevo Colombino frente al Recreativo de Huelva el partido aplazado correspondiente a la jornada 9 y el domingo 3 del próximo mes de diciembre viajará a Mallorca para medirse al Atlético Baleares.