El HLA Alicante se enfrenta este viernes a las 20 horas en el pabellón Multiusos a Cáceres Patrimonio de la Humanidad en busca de la quinta victoria de manera consecutiva y ampliar la buena dinámica para sumar la sexta victoria del campeonato. La baja de Gudmundsson es uno de los datos negativos del equipo lucentino para este partido. El cuadro extremeño, por su parte, afrontará el encuentro en decimosegunda posición con un balance de 3 victorias y 5 derrotas.

El equipo que entrena Roberto Blanc ha ganado tres de los cuatro partidos disputados en el Multiusos, lo que le sitúa como uno de los mejores equipos como local de la competición.

Greg Gantt es el máximo anotador del equipo extremeño con un total de 16,1 puntos por partido. El escolta firma una valoración total de 13 créditos por encuentro. Junto a Greg Gantt destacan Remu Raitanen (13,1 de valoración) y Gael Bonilla, como MVP, con 13,3 créditos de valoración por encuentro. El mexicano suma 10,6 puntos, 4,6 rebotes y 2,9 asistencias por encuentro en los más de 25 minutos que disputa de media.

El HLA Alicante buscará una nueva victoria en el Multiusos de Cáceres, pista en la que ha vencido en dos de las tres ocasiones que le ha visitado durante las últimas temporadas en LEB Oro. El equipo de Antonio Pérez Caínzos afronta el primero de los cuatro partidos que disputará en las próximas dos semanas. El encuentro se podrá seguir desde las 20.00 a través de LaLigaPlus.

«Hay que alargar al máximo las rachas positivas. El equipo es joven para lo bueno y para lo malo. Ahora están con confianza, a veces excesiva pero para eso estoy yo. Todavía fuera de casa no somos un equipo maduro, hemos perdido en dos pistas difíciles y a ver qué Lucentum se ve ahora. Tenemos cuatro partidos en dos semanas y ahí se verá el equipo que queremos ser y qué ambición tenemos porque no es solo la táctica, es cómo afrontas emocionalmente la competencia. El Cáceres está muy bien en casa y veremos qué hacemos», señaló Caínzos antes de emprender viaje a Cáceres. «Nosotros no somos un equipo cómodo para los rivales, si estamos bien y tenemos energía podemos tener muchas opciones de ganar», afirmó el técnico lucentino, que cree que el HLA debe mejorar en ataque: «Podemos ser un equipo más sólido y en ese camino estamos. Es un punto necesario de mejora».

La confianza es máxima en el equipo lucentino después de cuatro victorias consecutivas aunque delante estará esta tarde un rival muy sólido en su pabellón que buscará escalar posiciones en la tabla. Un triunfo lucentino le situaría en el grupo de cabeza.