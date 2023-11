No pasará a la historia el encuentro disputado el sábado en el pabellón de Florida Babel entre el EÓN Horneo y el Balonmano Elda C.E.E. de juveniles por lo sucedido en el aspecto deportivo. Una trifulca en los momentos finales del partido desencadenó la polémica entre ambos equipos, ya que el conjunto eldense denunció que un delegado del EÓN dio una patada en las costillas a un jugador del Elda. El club visitante colgó en sus redes un comunicado en el que condena los hechos sucedidos y agradece el apoyo de los padres de ambos equipos para que los cosas fueran a mayores:

"La sección de balonmano del CEE, con su directiva a la cabeza, CONDENA los acontecimientos ocurridos en el partido de nuestro equipo juvenil contra BM EON en la capital alicantina. Un jugador nuestro tuvo que ser traslado al hospital de Alicante donde se le dieron cinco puntos de sutura en el labio, llamémosle, por un “ lance “ del juego. Pero cuando el partido estaba a punto de finalizar, en una trifulca de dos jugadores, el delegado del equipo local propinó una patada en las costillas a un jugador nuestro, cuando se encontraba en el suelo sin verlo venir causándole daños en las costillas, pero por suerte ya está en casa. Estos no son los valores que queremos para nuestro deporte y sobre todo las personas que se tienen que dedicar a formar deportistas no lo podemos permitir. Agradecer sobre todo a todos los padres, tanto locales como visitantes, que hubiera cordura y los hechos no hubieran ido a más, porque al final no deja de ser un partido de balonmano entre dos grandes equipos y el resultado final es lo de menos"