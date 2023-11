Rodrygo ni siquiera iba a jugar. El plan de Carlo Ancelotti era que el brasileño descansara en Cádiz, reservando fuerzas para batallas futuras. Pero en un momento dado tuvo que decirle el italiano algo así como "Brahim no puede jugar. Te toca a ti". Y Rodrygo agarró su camiseta, la de Brahim y hasta la de Vinicius y se las puso todas, superpuestas una sobre la otra, para resolver con dos goles la visita blanca al Nuevo Mirandilla (0-3). Como si tal cosa.

Es en estos partidos de entreguerras, medio perdidos en mitad del calendario demencial de cada otoño, con los jugadores cambiando la camiseta de su selección por la de su club con más inercia que determinación, en las que se juegan de verdad las ligas. Se empieza a dar cuenta el FC Barcelona, que ya ha pinchado en Getafe, Granada, Mallorca y Vallecas y lo sabe perfectamente el Real Madrid, que no se permite fallos en plazas, con todo el respeto, menores.

Cádiz era la que le ofrecía el calendario a los blancos en el arranque del maratón de partidos que le espera hasta Navidad, magullado por tantas lesiones. Y no se permitió concesiones el equipo de Ancelotti, avanzando desde la seriedad hacia la brillantez conforme se iban consumiendo los minutos. Olvidará rápido el Real Madrid su visita al Nuevo Mirandilla, resuelto con goleada, pero los tres puntos obtenidos figurarán ya para siempre en su zurrón. También, sobre todo, se trata de eso.

La baja de Brahim

Debía ser Brahim quien acompañara a Joselu en la punta del ataque, en una oportunidad espléndida para demostrar que durante los dos próximos meses puede cubrir la ausencia de Vinicius tan satisfactoriamente como sustituyó a Bellingham en los dos partidos previos al parón. Sin embargo, "problemas intestinales" forzaron su baja de última hora, después de que hubiera sido anunciado como titular.

ℹ️ Brahim es baja de última hora en la convocatoria por problemas intestinales. Rodrygo ocupa su lugar en el XI inicial.#CádizRealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) 26 de noviembre de 2023

Rodrygo, con molestias tras sus compromisos con Brasil, tuvo que ser el titular, en un once que también evidenció que la respuesta de Ancelotti para las lesiones de Camavinga y Tchouaméni pasa por colocar a Valverde en el doble pivote. En Cádiz, ese movimiento desplazó a Modric a la posición de interior derecho, para que el uruguayo, chico para todo de Carletto, hiciera pareja con Kroos.

También continuó Lunin bajo palos, dado que Kepa todavía no está recuperado de sus problemas musculares. Y durante los primeros minutos del partido, el ucraniano se sintió intimidado por el empuje cadista. Cierto es que apenas tuvo que desgastar sus guantes, pero el equipo de Sergio arrancó con energía y se asomó en varias ocasiones al área blanca.

El primer gol de Rodrygo

Un ímpetu inicial que Rodrygo apagó con un golazo. El brasileño partió durante todo el partido desde la izquierda, asumiendo el rol habitual de Vinicius, y desde ahí dibujó una conducción diagonal hasta la frontal del área. Llegado a ese punto, armó su pierna derecha para colocar el balón en la escuadra de un Ledesma que jamás podría haber alcanzado ese misil.

El gol templó el entusiasmo del Cádiz, que perdió algo de 'punch', pero que en ningún momento se quedó grogui. No hay mucho que reprocharles a los de Sergio, valientes cuando podían en la presión e intensos y profundos en sus aproximaciones por las bandas, sobre todo a través de Pires. Roger tuvo dos ocasiones lejanas, pero lo cierto es que el empate nunca pareció cercano.

Del descanso salió el Madrid dispuesto a que arrebatarle al Cádiz la opción de darle un disgusto. Es decir, determinado a marcar un segundo gol cuanto antes. No lo logró a los ocho minutos porque Joselu decidió, inexplicablemente, no empujar un balón a puerta vacía. No lo consiguió a los 18 minutos porque el palo escupió el latigazo raso de Modric, sustituido por lesión unos minutos después.

Sentencia el Madrid

Pero a los 19 ya sí lo logró, de nuevo a través de Rodrygo, esta vez en un contragolpe, pero trazando una diagonal hacia el centro idéntica a la del primer tanto. Y más tarde su sumó Bellingham, que ya marca por rutina, 14 tantos este curso ya con el Real Madrid. Con el que marcó con Inglaterra, el mediapunta ya ha igualado la mejor temporada goleada de su historia. Y aún estamos en noviembre...

Hubo tiempo para que Ceballos y Nico Paz gozaran de minutos, para volver a ver a Lucas Vázquez jugando por delante del lateral y para contemplar el debut del delantero del Castilla Gonzalo García. Una tarde plácida para el Real Madrid antes de recibir, este miércoles, al Nápoles, con el objetivo de certificar su primera plaza en el grupo de la Champions. Con un punto le valdrá.