Fue un día gris para el Lucentum en un partido dominado de principio a fin por un Lleida que supo anular a Davison. Sin su máximo anotador, el HLA no encontró nunca la fórmula para ponerse al nivel de su rival. Ni siquiera la mejor versión de la temporada de Barro (16 puntos y 12 rebotes) y los cuatro triples de Balint fueron suficientes para poder luchar por el partido. Se cortó la racha de cinco victorias seguidas en un encuentro en el que nada salió bien en el Pedro Ferrándiz. Siempre a remolque, el Lucentum desperdiciaba cada ocasión para ponerse cerca del Lleida en un partido para olvidar con numerosas lagunas tanto en ataque como en defensa. Muy arropado por el numeroso público, el HLA no dio la talla cuando pocos esperaban que pinchara en Alicante, pero desde el principio el equipo de Pérez Caínzos no tenía las sensaciones de los últimos partidos. Ysin Davison, el potencial ofensivo pierde mucho.

La alarma ya sonó con el 12-25 del primer cuarto con un Lucentum perdido en la pista y un Lleida impecable muy superior al conjunto alicantino. Sin los puntos de Davison, el HLA no funcionaba. El equipo de Pérez Caínzos no podía con la buena defensa del Lleida y su juego quedaba muy lejos del de los últimos partidos y el rumbo del encuentro era muy favorable al equipo ilerdense con un inspirado Arroyo y con buenos minutos del exlucentino Matulionis. Con un preocupante pero justo 15-26 finaliza el primer acto en el Pedro Ferrándiz. Ni aflojaba el Lleida ni mejoraba el Lucentum en el arranque del segundo cuarto. El 16-32 que registraba el marcador materializa lo vivido tras los triples de Hasbrouck y Matulionis. El HLA no daba síntomas de recuperación y el encuentro se fue poniendo cuesta arriba con el paso de los minutos. El Lleida jugaba con comodidad mientras el Lucentum no estaba. 19-36 y profunda preocupación hasta que un espectacular parcial de 12-0 con un gran Barro y un triple de Hook hace variar la dinámica del partido (31-36). El Lucentum se mete de nuevo en el partido y traspasa las dudas al Lleida, pero dos triples consecutivos de Varela (4 de 4 al descanso) frenan la remontada local en un mal cierre de cuarto para los alicantinos (34-44). No era fácil recortar puntos pese a la mejoría del Lucentum tras el descanso. Balint se destapa con tres triples pero el Lleida seguía férreo. Sin los puntos de Davison todo era más complicado en un encuentro muy duro para el HLA. No dejaba el conjunto catalán que se acercaran los alicantinos. Demasiados tiros libres fallados y muchos rebotes concedidos. De nuevo el Lleida coge una renta importante (50-61) que obliga a Pérez Caínzos a pedir tiempo muerto. Lejos de mejorar, la situación empeoró (50-65) en los últimos instantes del tercer cuarto. Tocaba realizar una hazaña en los últimos 10 minutos. La irrupción de Balint quedó difuminada por completo. Matulionis frena con un triple la tímida reacción lucentina y el partido se fue poniendo cada vez mas difícil. Un triple de Davison da un hilo de vida al HLA a falta de seis minutos (63-70). El Lucentum lo lucha pero no era el día de una remontada épica. El quinto triple de Varela deja el partido prácticamente sentenciado a falta de tres minutos. Poco más dio el partido de sí con el Lleida con la victoria en el bolsillo y el HLA a la desesperada buscando algo que no iba a llegar. El domingo espera el Menorca.