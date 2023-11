El entrenador del Atticgo Elche, Joaquín Rocamora, ha realizado a balance, a través del gabinete de comunicación del club ilicitano, de lo que ha sido la primera vuelta vuelta de la Liga Guerreras-Iberdrola, en la que la que el conjunto franjiverde ha terminado en segunda posición, con 18 puntos, tras nueve victorias y solo dos derrotas; a solo un punto del líder y favorito, el Súper Amara Bera Bera de San Sebastián, y empatado con el Costa del Sol Málaga, el otro aspirante al título. Además, de haber superado dos eliminatorias de la EHF European Cup, frente al Byala de Bulgaria y el ONF Ionoas de Grecia.

"Hemos ganado nueve partidos de once, mejorado el promedio histórico de puntos del equipo en una primera vuelta y en muchos partidos hemos sido dominadores y con grandes ventajas", afirmó el técnico oriolano en declaraciones recogidas por EFE.

Rocamora admitió que el equipo ha sumado incluso "dos puntos más" de lo que él tenía previsto al inicio de la temporada y valoró que en la plantilla, a diferencia de otras temporadas, no se ha producido "ninguna lesión grave".

"Me ha sorprendido la capacidad de ganar semana a semana, porque somos un equipo joven al que a veces le cuesta mantener la concentración y estar centrado en el día a día", explicó el técnico, quien destacó que en la presente temporada el Atticgo Elche también se ha acostumbrado a ganar "por diferencias holgadas".

El preparador justificó su mensaje ambicioso de señalar como objetivo del curso un título al señalar que entiende que, tras ocho años en el club, ya es el momento de "acercarse a los grandes".

"No será sencillo y luego la pista nos pondrá en su sitio, pero era una presión necesaria que no se ha hecho notar", añadió.

Rocamora señaló como lo mejor de la primera vuelta "cómo se ha adaptado el equipo al nuevo sistema de juego", que ha pasado de ser más defensivo a goleador, con un promedio de casi 30 goles por encuentro.

En cuanto a lo peor, el oriolano apuntó a la "desconexión" que sufrió el equipo ilicitano ante el Bera Bera, ante el que cayó como local con claridad cuando era líder.

"Se puede perder con ellas y contra cualquier otro equipo, pero ese día no tuvimos el nivel que se nos exigía. Era un partido para dar un puñetazo encima de la mesa, pero no estuvimos a la altura", lamentó el entrenador, quien pidió que "no se normalicen" los éxitos de su equipo.

"No podemos perder el valor a todo lo que han trabajado y logrado estas jugadoras y este club, que no deja de ser particular, con once jugadoras de la provincia de Alicante y trece de la Comunidad Valenciana", recordó.

El técnico pronosticó una segunda vuelta de la temporada "durísima", ya que indicó que el Atticgo Elche, como subcampeón de la pasada Liga, se ha ganado el respeto de las rivales e insistió en marcar la EHF Copa Europea como uno de los grandes retos de la entidad.

"El año pasado nos quedamos con la miel en los labios en las semifinales y tenemos aún ese resquemor. Queremos ganar ese título pese a su complejidad", dijo Rocamora, quien también se mostró orgulloso de haber conducido recientemente a la selección española junior al próximo Mundial tras varios años alejada de la élite.

"Ha sido un sueño cumplido. Como persona ambiciosa que soy ya tengo la mente puesta en este verano para intentar que España esté donde se merece, entre los ocho o diez primeros", explicó el entrenador, quien elogió a sus jóvenes jugadoras al señalar que "no es sólo que hayan ganado, sino cómo lo han hecho".