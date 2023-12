El Intercity afronta este sábado (16 horas) en el estadio Antonio Solana de Alicante un partido clave ante el Mérida para confirmar su buen momento y regresar a la zona de promoción de ascenso a LaLiga Hypermotivon. El equipo que entrena Alejandro Sandroni acumula casi dos meses y medio sin conocer la derrota, lo que le ha valido para acercarse a las posiciones de cabeza, a las que ahora quiere encaramarse a costa de un Mérida que ocupa plaza de descenso actualmente.

El Intercity es octavo del grupo 2 con 23 puntos, uno menos que el Antequera, que es quinto y ocupa la última plaza para disputar los cruces por el ascenso.

Tras nueve jornadas de imbatibilidad, el entrenador argentino del Intercity advirtió que necesitan «tener hambre» para continuar con su mejoría y no conformarse con lo que han hecho hasta ahora. «Tenemos que mejorar en casa porque en los últimos cuatro partidos sólo hemos metido un gol», apuntó.

Para Sandroni una de las claves para que el Intercity prolongue su buena racha es «ser mejores individualmente para luego ser mejores colectivamente» y pidió a los suyos tenacidad en el esfuerzo. «Tenemos una gran plantilla, pero hay que demostrarlo en el campo y todos los días», recalcó.

Con todo ello, la posible alineación del Intercity en este encuentro podría estar formada por Manu Herrera, Mikel Mendibe, Vadik Murria, Álvaro Pérez, Cristo Romero, Undabarrena, Jon Ceberio, Xemi Fernández, Nsue, Soldevila y Moha Traoré. Máxima ambición y concentración en un encuentro muy importante para el Intercity.

Renovación de Nsue

Por otro lado, el CF Intercity y Emilio Nsue han llegado a un acuerdo para la renovación del futbolista hispano-guineano para las dos próximas temporadas. Desde su llegada al club alicantino, Nsue se ha convertido en uno de los líderes del equipo y de los jugadores más queridos por la afición. Su compromiso con el club, su rendimiento deportivo y su implicación en el proyecto han sido fundamentales para alcanzar un acuerdo rápido entre ambas partes.

Desde que firmó con el club la pasada temporada, el polivalente futbolista ha jugado 43 partidos con la camiseta del Intercity y ha metido ocho goles.

El director deportivo del CF Intercity, Jorge López, aseguró que la renovación de Emilio «es una gran noticia para el club» y afirmó que es un «orgullo para todos» que siga ligado a la entidad: «Nsue se ha ganado la renovación dentro del campo, eso lo primero. Creemos que es importante para el club que nos representen futbolistas como Emilio, tan fundamentales dentro y fuera del campo. Es un premio a su rendimiento, no regalamos nada, premiamos su buen hacer y su comportamiento, que también es un ejemplo para los jugadores jóvenes. Es importante dar continuidad a profesionales que nos demuestran día a día que quieren estar con nosotros. Es un orgullo seguir contando con Nsue y seguir caminando juntos».

Por su parte, Emilio Nsue se mostró muy contento con su renovación y aseguró que «me siento un privilegiado» tras anunciarse el acuerdo: «Es un privilegio poder estar en Intercity. Me he sentido como en casa, dentro y fuera del campo, y muy querido por el club y por mis compañeros. Tenía muchas ganas de seguir aquí, en este proyecto tan ambicioso y tan bueno. Me gustaría dar las gracias al míster y a Jorge López, que han confiado en mí, y al presidente, Salva Martí, y a Juanfran Torres por su apoyo constante».

Nsue cree que «lo más importantes es lo deportivo» y que ambas partes estemos de acuerdo en los objetivos: «Estoy ofreciendo buenos números y me encuentro muy bien físicamente. Quiero ayudar a lograr los retos que tenemos y voy a dar lo mejor de mi».