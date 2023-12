El delantero del Alcoyano Cristian Agüero ha argumentado que la recuperación de los de Vicente Parras en el regreso de la competición, tras el parón navideño, pasa por hacerse fuerte en casa y que El Collao vuelva a ser un escenario temible para los rivales, precisamente en un momento de la competición en la que afrontarán dos partidos seguidos como locales para inaugurar el nuevo año.

"Necesitamos volver a hacernos fuertes en casa y que El Collao sea un campo temido. Como rival lo he sufrido, sabía que venir a este campo era muy complicado por lo que apretaba el equipo y la afición, y de cara a la segunda vuelta hemos de conseguir que se escapen los menos puntos posibles", explicó el futbolista, que cumple su segunda temporada en el equipo.

El Alcoyano comenzará el nuevo año jugando dos partidos seguidos como local, el miércoles 3 frente al Mérida y once días después, el 14 de enero, los de Vicente Parras recibirán la visita del Antequera, que está siendo una de las revelaciones del grupo en la primera vuelta.

Los números del Alcoyano en casa esta temporada en casa distan mucho de ser los de temporadas anteriores. De los ocho partidos que ha disputado delante de su afición, solo ha logrado ganar tres, en otros tres hubo derrota y dos terminaron en empate.

"El equipo tiene ganas de demostrar, lo manifestó en el último partido en San Fernando donde se ganó 0-3, pero no puede ser que una jornada hagamos tres goles y en el partido anterior fuéramos nosotros quienes encajamos esos tres goles. Es complicado de entender, pero nos ha pasado mucho en la primera vuelta", razonó el malagueño.

Cristian Agüero aseguró que la plantilla del Alcoyano tiene una mezcla perfecta para no estar sufriendo y acomodarse en un lugar más plácido en la tabla: "Hay calidad y también jugadores para el juego directo que quiere Vicente Parras. Esta categoría lo que no admite es bajar la intensidad, aquí no puedes bajar los brazos y si algo le ha ido bien a este equipo en las últimas temporadas es ser intensos, que es la seña de identidad de los equipos de Vicente Parras", declaró el futbolista.