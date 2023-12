"Con cariño para la ciudad que me vio crecer y convertirme en la persona que soy hoy, gracias por el apoyo recibido durante todo este tiempo. Seguiré llevando el nombre de Villena allá donde vaya. Un beso muy grande". Fueron las palabras de Jéssica Castelló en el Libro de la Honor de la localidad tras recibir un caluroso homenaje por parte de la Corporación municipal. La jugadora de pádel, considerada una de las mejores del mundo y que actualmente ocupa el puesto 12 del ránking del WPT, acaba de proclamarse finalista del Boss Barcelona Master 2023 junto a su compañera Aranzazu Osoro. Jéssica comenzó jugando al tenis pero no tardó en pasarse al pádel consiguiendo una asombrosa progresión hasta situarse en la elite de este deporte. Aunque entrena y vive en Sabadell, no duda en acercarse a Villena cada vez que tiene ocasión. La deportista fue recibida por el alcalde de la ciudad, Fulgencio Cerdán, y los portavoces de los diferentes grupos municipales, María José Hernández (PP), Javier Martínez, (PSOE) y Alba Laserna (Verdes de Europa). Castelló firmó en el Libro de Honor del Ayuntamiento y departió con los miembros de la Corporación municipal sobre el final de la temporada y sus planes para el próximo 2024.