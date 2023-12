«Este sábado nos enfrentamos a Tizona», dijo el coach Pérez Caínzos, reuniendo a sus lucentinos caballeros de la mesa redonda para preparar el partido de esta jornada. En efecto, el equipo burgalés, que tantas batallas ha luchado en el mundo del baloncesto, luce con orgullo el nombre de la fiera espada del Cid Campeador, y hace honor a ella con un meritorio quinto puesto en la LEB Oro, siendo uno de los equipos revelación de esta primera vuelta de la competición. «Y solo hay otra espada que pueda competir contra Tizona», añadió, con la sabiduría del rey Arturo. Un arma legendaria, mágica, envuelta en épica y misterio. «Una espada para dominarlas a todas», pensaron sus ayudantes. Y así es como el HLA Alicante tuvo claro que únicamente el poder de Excalibur, la espada más famosa de los últimos mil años, podría vencer a la destreza de Tizona. «Hay un pequeño problema», dijo Asier, haciendo las veces de mago Merlín. «La espada está clavada en la roca. Y solo el jugador más valiente, el verdadero rey del partido, podrá liberarla de la piedra». Los jugadores se miraron desconcertados. ¿Quién sería aquel primer caballero dispuesto a desenvainar la espada con valentía? ¿Estaría aquello en manos de Adrià Rodríguez y su velocidad para robar balones al contrincante? ¿Sería cuestión de insistir a base de mates y tapones, al estilo Mus Barro? ¿Recaería la suerte en el tiro de tres y en el acierto de Davison? ¿O acaso el dueño de Excalibur ya no sería un rey inglés, sino un escolta islandés? ¿Sucumbiría la espada a los rebotes de Bercy o solo sería sensible a los encantos de nuestro búlgaro más jugón? O, al fin y al cabo, solo un capitán con los galones de Edu Gatell tenía en sus manos sacar la maldita espada para plantar cara a Tizona.

En mitad de aquella discusión sobre quién estaría llamado a empuñar la legendaria joya artúrica para enfrentarse al acero de Burgos, una presencia femenina irrumpió en la corte de Camelot para dirigirse a los doce caballeros reunidos en torno a la mesa redonda. Era Morgana, una poderosa hechicera que se había aliado con el mago lucentino Fogui para ayudar en secreto al equipo. «Hay otra manera de conseguir la espada», anunció sin preámbulo. «Ninguno de los caballeros de la orden artúrica puede lograrlo por sí mismo. Pero sí pueden hacerlo si luchan todos juntos, si se ayudan en el campo de batalla, si dan lo mejor de cada uno con generosidad y confianza». «Y eso es exactamente lo que vamos a hacer», sentenció el entrenador, poniendo fin a la secreta reunión lucentina. Si quieren saber cómo termina esta historia de tintes medievales, míticas armas legendarias, magos muy sabios y caballeros de la orden del baloncesto, vengan a Camelot este sábado. Verán un duelo de espadas lleno de magia, fiereza y épica, mucha épica.