Elda tardará en el olvidar el año 2023. El Club Deportivo Eldense ha cerrado uno de los más importantes de su centenaria historia. El 15 de junio, en un estadio Nuevo Pepico Amat lleno hasta la bandera, el conjunto azulgrana alcanzaba el sueño de volver a Segunda División y al fútbol profesional después de 60 años. Fue una tarde-noche épica, llena de fuertes emociones. El conjunto de Fernando Estévez lograba su tercer ascenso consecutivo tras una prórroga ante el Real Madrid Castilla de Raúl González Blanco. Los eldenses habían estado, prácticamente, toda la temporada como líder de la clasificación, pero, a última hora, se le escapó la plaza de ascenso directo. Quedó relegado al «play-off». En la primera eliminatoria superó al Celta B y en la definitiva ante el filial blanco hizo valer su mejor clasificación, con el empate a tres y el histórico gol de Juanto Ortuño, en el minuto 114 de la prórroga. Elda se echó a la calle para celebrarlo y esta temporada está disfrutando de LaLiga Hypermotión, en la que el Eldense ha finalizado la primera vuelta en la décimo quinta posición, con cuatro puntos de ventaja sobre los puestos, por lo que se encuentra en el camino correcto de conseguir su objetivo.

Todo lo contrario le ha sucedido al Elche, que en la temporada que celebraba su Centenario, no le salió nada y tras una campaña aciaga descendió como colista de la clasificación y un curso decepcionante. Tres entrenadores: Francisco, Pablo Machín y, en la recta final, Sebastián Beccacece; no pudieron obrar el milagro y tras tres temporadas de disfrutar de la élite del fútbol español volvía, de nuevo, a Segunda División. El técnico argentino llegó para preparar el equipo para la categoría de plata, pero la segunda parte del año 2023, en la que los franjiverdes partían como uno de los grandes favoritos para luchar por el ascenso, tampoco ha sido buena y no está consiguiendo los objetivos marcados. Los ilicitanos no han estado en ningún momento entre los seis primeros clasificados y tras una primera vuelta muy irregular, ocupan una discreta décimo tercera posición, a cuatro puntos de los puestos de «play-off» de ascenso. 2023 ha sido un año de sonrisas y lágrimas para Eldense y Elche, que afrontarán el nuevo año 2024 con la misión de lograr la permanencia y asentarse en Segunda, en el caso de los de Elda; e intentar protagonizar una remontada en la segunda vuelta, que le permita volverá a Primera División, en el de los ilicitanos.

La enésima travesía del Hércules por el proceloso mar de las ilusiones

Debía ser su año, el primero de Paco Peña al frente de la parcela deportiva del Hércules, pero ni la elección de Ángel Rodríguez ni de su sustituto, Lolo Escobar, valió para enderezar un proyecto que entró en 2023 con una tibia esperanza de lograr el ascenso. El parón navideño sentó mal otra vez y el mercado invernal no resolvió los problemas que pesaban sobre un equipo sin armazón defensivo y sin capacidad realizadora, con un exceso de activos tóxicos. El desenlace, con riesgo incluso de descenso a la quinta categoría, obligó a empezar de cero... otra vez. El destino quiso que el entrenador elegido para gobernar el vestuario huyera a Algeciras en busca de una comprensión que decía no sentía en Alicante. Se marchó y Rubén Torrecilla empezó a reescribir una historia que, de momento, ha hecho que ningún herculano despida el año que acaba con pena, un cambio sustantivo, ¿el principio de algo...?

El HLA Alicante sigue en fase de crecimiento deportivo y social

El HLA Alicante ha seguido creciendo a lo largo de 2023 tanto desde el punto de vista deportivo como social. El conjunto alicantino no terminó la temporada de la mejor manera aunque sí lo hizo cumpliendo el objetivo de clasificar al equipo para el «play-off». El problema es que su rival fue el más temible de todos, el Palencia de Pedro Rivero, que acabó con cualquier esperanza de pasar a la siguiente ronda. Tras ello, el club que pasó a presidir Daniel Adriasola hizo borrón y cuenta nueva. Contrató a Asier Alonso como director deportivo tras la marcha de Luis Arbalejo e incorporó a Antonio Pérez Caínzos, con quien coincidió en el Araberri y en el Real Betis Baloncesto. De la plantilla anterior solo siguió Edu Gatell y el equipo ha terminado el año yendo de menos a más. La entidad sigue creciendo desde el punto de vista social con cada vez más acciones solidarias además de asistir más gente al Pedro Ferrándiz.